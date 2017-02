Le film «1:54» de Yan England prend la route

Après avoir fait le plein aux guichets québécois, voilà que le film 1:54 de Yan England va poursuivre de nouvelles aventures à l’étranger. Présenté lundi au 23e Victoria Film Festival, il a fait un grand bond mardi pour atterrir en Californie, où il est programmé pour deux soirs à la 32e édition du Santa Barbara International Film Festival, dans la section Contemporary World Cinema. Mettant en vedette les acteurs Antoine Olivier Pilon, Sophie Nélisse et Lou-Pascal Tremblay, le thriller psychologique sera aussi de la programmation du Rendez-vous French Film Festival de Vancouver le 9 février. Le 19 février, il poursuivra sa course de fond à Toronto dans le cadre du festival TIFF Next Wave. Il mettra ensuite le cap pour l’Australie, où l’attend le Queer Screen’s Mardi Gras Festival.