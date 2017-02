La belle dépendance aux RVCQ

Parmi les mots le plus souvent entendus lors de la conférence de presse, où il y avait foule mardi : ouverture et parité.

Le cinéma d’ici comme drogue : derrière son humour, tel est le souhait bien sérieux formulé par le slogan « On a du bon stock », qui chapeaute les 35es Rendez-vous du cinéma québécois (RVCQ), qui auront lieu du 22 février au 4 mars à la Cinémathèque et dans diverses salles alentour. Comme l’énumère le porte-parole Pier-Luc Funk dans la fort drôle vidéo promotionnelle de l’événement, il y a de tout : « Veux-tu rire ? Veux-tu brailler ? Veux-tu quelque chose de long, de court ? Veux-tu de l’amour… ? »

On parle en l’occurrence de 340 films de tous genres et formats, dont 111 premières, y compris le film d’ouverture, la comédie dramatique de Patrice Sauvé Ça sent la coupe, sur un scénario de Matthieu Simard, d’après son roman centré sur un « adulescent » passionné par les Canadiens (Louis-José Houde) et contraint pour la première fois de se remettre en question dans la foulée d’une rupture.

Le film a tout pour plaire, à commencer par son sujet. Ce qui a fait dire à Pier-Luc Funk qu’il serait génial que l’on devienne, collectivement, aussi passionné par le cinéma québécois qu’on l’est par le hockey. « J’imagine les jeunes à l’école s’échanger de cartes : un Rémy Girard brillant contre une Janine Sutto recrue… », a-t-il plaisanté.

À noter que Ça sent la coupe fera l’objet d’une Soirée tapis bleu, à l’instar de l’essai poético-politique Tuktuq, de Robin Aubert, du drame Miséricorde, de Fulvio Bernasconi, et du documentaireYes, d’Eric Piccoli et Félix Rose.

Ouverture et équité

Parmi les mots le plus souvent entendus lors de la conférence de presse : ouverture et parité. Ainsi le cru rend-il compte d’un désir manifeste d’aller vers l’autre, au sens large. C’est patent en documentaire et en court métrage, cette section-là comptant pour la première fois plus de réalisatrices que de réalisateurs — ce dont s’est à juste titre réjouie la nouvelle programmatrice de ce volet, Sarianne Cormier.

Pour revenir à l’ouverture, c’est dans cet esprit qu’on a décidé de marquer le coup du 375e anniversaire de Montréal en projetant, dans le cadre des Rendez-vous classiques, trois films qui pourront servir aux organismesd’accueil des nouveaux arrivants, ou : « le cinémaquébécois comme élément d’introduction à la culture québécoise ». Les films retenus : Jésus de Montréal, de Denys Arcand, Léolo, de Jean-Claude Lauzon, et Maurice Richard, de Charles Binamé.

Revoir… ou voir

Une vaste rétrospective de l’année écoulée dans le cinéma québécois, les RVCQ permettent aux cinéphiles de revoir, ou de voir après avoir raté leur passage souvent trop court en salle, les fictions des plus variées : Pays de Chloé Robichaud, Boris sans Béatrice de Denis Côté, Un paradis pour tous de Robert Morin, Votez Bougon de Jean-François Pouliot, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Mon ami Dino de Jimmy Larouche, Embrasse-moi comme tu m’aimes d’André Forcier, 1:54 de Yan England, Mes nuits feront écho de Sophie Goyette, Avant les rues de Chloé Leriche, Écartée de Lawrence Côté-Collins… Plus une pléthore (244) de courts.

Sans oublier les documentaires, tels Roger D’Astous d’Étienne Desrosiers, Le chantier des possibles d’Ève Lamont, Le goût d’un pays de Francis Legault, Manoir de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe, Waseskun de Steve Patry, Un homme de danse de Marie Brodeur… Plus 36 premières, là encore du court au long.

Rencontres incontournables

Depuis de nombreuses années, les RVCQ ont bonifié leur offre en ajoutant diverses activités spéciales. Cette édition-ci ne fait pas exception. Le volet Préludes donnera par exemple un avant-goût de deux productions très attendues : Les affamés, de Robin Aubert, avec ses morts-vivantsinquiétants sur fond de luxuriance rurale, et Bon cop, bad cop 2, d’Alain Desrochers, suite du succès de 2006 avec collaboration forcée entre flics francos et anglos. Au nombre des tables rondes à surveiller : Quand le cinéma fait son théâtre, consacrée aux adaptations, et La question nationale, pas si out que ça ?, réflexion sur « lanotion d’indépendance et d’identité nationale ».

Désormais des incontournables, les Leçons de cinéma des RVCQ donneront à entendre les confidences d’Anne Dorval (Muse et actrice totale) et les propos de Dominic Gagnon (Archéologie de l’Amérique de Trump). Documentariste primée mais aussi directrice artistique prisée, André-Line Beauparlant viendra parler de cet autre métier passionnant (Façonner des univers). Quant à Podz, dont le film King Dave a ébloui avec son unique plan-séquence, il viendra expliquer et montrer, oui, in situ, comment on en réalise un.

On ne voudra pas davantage rater la présentation spéciale du film L’arrivée (Arrival) de Denis Villeneuve suivie d’une discussion avec les responsables des effets visuels Arnaud Brisebois, Louis Morin, et Philippe Théroux.

À l’homme de coeur

Sans oublier les 5 à 7, le volet consacré à la réalité virtuelle et celui réservé aux professionnels, les remises de prix (prix Gilles-Carle, prix Pierre et Yolande Perrault, entre autres), la soirée Prends ça court !, etc.



On signalera, enfin, que cette 35e édition est dédiée à la mémoire du cinéaste André Melançon :

« Ce doux géant de notre cinéma qui, mieux que quiconque, a su filmer à hauteur d’homme les enfants, a rappelé le directeur des RVCQ, Dominique Dugas. Puisse cette édition être à la hauteur de cet homme de coeur à l’intelligence vive et à la sensibilité profonde et sincère qui, tout au long de sa vie et de sa carrière, nous aura emmenés vers l’ouverture et l’empathie. »