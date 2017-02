Neuf films de l’ONF présentés à la télévision cubaine

Photo: Télé-Québec

L’Office national du film du Canada (ONF) sera bientôt présent à la télévision d’État cubaine. L’ONF affirme que neuf de ses films sont inclus dans l’entente de même que des documentaires et des courts métrages. L’ONF précise qu’il s’agit de sa première licence télévisuelle avec un diffuseur cubain. Cette entente coïncide avec la participation du Canada, à titre d’invité d’honneur, à la Foire internationale du livre de La Havane, qui se tiendra du 9 au 19 février. Les films seront présentés dans une salle sur le site de la Foire, en plus d’être diffusés à la télévision. Les longs métrages retenus sont : Désert, vent, feu de Jill Sharpe (2011), Flamenco à 5 h 15 de Cynthia Scott (1983), Higglety Pigglety Pop ! ou La vie a sûrement plus à offrir de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski (2010), Le printemps de Mélie de Pierre-Luc Granjon (2009), Mon oncle Antoine de Claude Jutra (1971), Mon village au Nunavik de Bobby Kenuajuak (1999), L’automne de Pougne de Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux (2012), River of Life de Werner Walcher (2007) et Rose Violet de Claude Grosch et Luc Otter (2011).