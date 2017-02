Le temps retrouvé de «Louise en hiver»

On dit qu’à mesure qu’on avance en âge, le temps semble s’accélérer. C’est vrai et ce ne l’est pas. Tout est affaire de contexte. Par exemple, si l’on ajoute le facteur « solitude » à l’équation, le temps, soudain, pourra paraître bien long. C’est un peu cela, le quotidien de Louise, une vieille dame très digne et très seule, voire invisible. Dans la station balnéaire où elle passe tous ses étés, on ne la remarque plus guère. La preuve : le dernier train de la saison vient de quitter la gare en la laissant derrière, stupéfaite, abandonnée. Louise en hiver, c’est le voyage intérieur d’une femme qui, faisant face à l’immobilité, se souvient, puisant dans son passé la force de subsister.

Par moments, on se surprend à penser à la chanson de Brel, Les vieux, avec son pendule « qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit “je vous attends”… » Le film de Jean-François Laguionie n’est pas triste, pourtant. Sans doute est-ce son atmosphère élégiaque…

Dans Louise en hiver, ce sont les marées, et non un pendule, qui battent la mesure. Leur va-et-vient est à l’image de la mémoire de la protagoniste, une mémoire de laquelle le scénario extrait sa substance émouvante.

Riche d’humanité

Qu’il est beau, ce long métrage d’animation, si sensible et si riche d’humanité. Après l’avoir découvert l’automne dernier au Festival de cinéma de la ville de Québec, on avait qu’une envie : le revoir.

« Virtuose sous ses dehors graphiques faussement naïfs, et d’une douceur qui berce et enveloppe, Louise en hiver est une splendeur. Quête identitaire à rebours, réflexion sur le temps qui passe, cette oeuvre-là est de celles qui se posent lentement puis habitent longtemps », écrivait-on alors. Quatre mois et des poussières ont passé, et le film est toujours là, prégnant, avec sa délicatesse graphique aux traits faussement naïfs, avec ses fulgurances proustiennes pourtant chargées d’une pulsion de vie…

Avec surtout son héroïne, si touchante. Menue et en apparence fragile, Louise est décidée à survivre. À mesure qu’émerge un parcours existentiel jalonné d’épreuves, la complexité insoupçonnée de cette femme s’impose, à l’instar de sa résilience tranquille.

Jamais trop tard

De réminiscences en souvenirs enfouis, ses désillusions, de même que ses renoncements reviennent hanter Louise, entre autres bilans. Que de secrets gardés sous clé, derrière cette gentille façade ridée…

Introspection sur fond de morte-saison, Louise en hiver ne traite pas d’une existence gâchée, au contraire. C’est un film qui rappelle que, lent ou effréné, quel que soit le rythme du temps, il n’est jamais trop tard pour s’accepter, quitte à se réinventer. C’est un film qui célèbre une vie. Qui célèbre la vie. Sachant cela, le pendule attendra.