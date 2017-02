Une autre séparation

Beaucoup de choses demeurent dans l’ombre, ou carrément éludées, dans Le client, du cinéaste iranien Asghar Farhadi. Un personnage-clé que l’on ne voit jamais et laissant ses objets personnels à la traîne ; une agression dont on soupçonne qu’elle s’est conclue par un viol ; l’aide de la police, parfois évoquée pour élucider l’affaire, mais suscitant vite méfiance et mépris.

Ce drame se présente tout à la fois comme un thriller psychologique, la chronique d’une vie conjugale tombant peu à peu en lambeaux, ainsi qu’une radiographie d’un pan de la société iranienne parfois sous haute tension. Cette fébrilité névrotique s’installe dès les premières images, alors que l’immeuble qui abrite les deux principaux protagonistes semble sur le point de s’écrouler tandis qu’un autre se construit juste à côté, fissurant les murs et fracassant les fenêtres.

Rana (Taraneh Alidoosti, une habituée du cinéma de Farhadi) et Emad (Shahab Hosseini, sacré meilleur acteur à Cannes) y habitaient, et seraient pour ainsi dire à la rue n’était la générosité d’un collègue de leur troupe de théâtre, eux qui interprètent Willy et Linda dans Mort d’un commis voyageur, d’Arthur Miller, dans une version sous haute surveillance, et pathétiquement pudique. L’appartement qu’ils vont occuper contient encore les biens de la précédente locataire, ainsi que ceux de son enfant, faisant aussi planer une vilaine réputation de prostituée (ce n’est jamais formulé ainsi, mais tout le monde a compris).

Cette aura sulfureuse, mystérieuse, le couple en apparence harmonieux essaie tant bien que mal d’en faire abstraction, mais alors que Rana se retrouve seule à la maison, un inconnu apparaît sans crier gare, la laissant en mille miettes. Cet événement sanglant blessera tout autant son conjoint, à la fois meurtri dans sa masculinité (son absence au moment du drame suscite l’opprobre silencieux de ses voisins), impuissant à rassurer son épouse et dévoré par un sentiment profond de vengeance. Car cet agresseur, assurément un client de l’ancienne locataire, a laissé une foule de traces qui aideront Emad dans ses recherches — tout cela serait utile aux policiers, mais à quoi bon, semble dire Asghar Farhadi.

Le cinéaste n’a rien perdu de sa formidable dextérité visuelle, devenu célèbre depuis la consécration internationale de Une séparation, faisant par la suite une incursion française (Le passé) pour mieux revenir au bercail. Dans ses films, et aussi loin que Fireworks Wednesday, les turbulences de la vie de couple deviennent la caisse de résonance d’une société à la fois bouillante et sclérosée, traquant les tumultes avec une caméra fouineuse et un montage tour à tour serré ou résolument elliptique.

Si l’oeil occidental découvre avec amusement la transposition iranienne d’une pièce célèbre du répertoire théâtral américain, ses résonances apparaissent quelque peu étriquées, même si la plongée dans ce milieu artistique plus libéral accentue l’onde de choc liée à l’agression, symbolisant aussi la répression silencieuse et le moralisme ambiant. Avec une délicatesse exemplaire, sans brusquerie, Asghar Farhadi dépeint la déliquescence d’un couple qu’un silence étouffé ravage tout autant que la barbarie du coupable… dont ils finiront par connaître l’identité. Certes, certains enjeux dramatiques se situent là, mais tant d’autres sont ailleurs, tout aussi puissants et éloquents.