Vieille dame très digne et très seule, Louise passe tous ses étés sur une île balnéaire. Mais voilà que la saison terminée, le dernier train s’en est allé. Sans elle. Faisant face à l’immobilité, Louise se souvient. Que de secrets derrière cette gentille façade ridée… Par moments, on se surprend à penser à la chanson de Brel, Les vieux, avec son pendule « qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit “ je vous attends ”… ». L’atmosphère élégiaque, sans doute. Ici, toutefois, ce sont les marées qui battent la mesure. Sur fond de quête identitaire à rebours, ce beau long métrage d’animation introspectif et riche d’humanité rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour s’accepter, quitte à se réinventer. C’est un film qui célèbre une vie. Qui célèbre la vie. Sachant cela, le pendule attendra.



Horaire en salles



Notre critique complète



Louise en hiver ★★★★ France-Québec, 2016, 75 minutes. Film d’animation de Jean-François Laguinie.