Mathieu Denis et Simon Lavoie ont imaginé le parcours de quatre jeunes qui auraient décidé de poursuivre le combat du Printemps érable dans Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. Véritable mosaïque formelle, le film intègre des documents d’archives, des vidéos récentes tirées d’Internet, de même que des citations venant entrecouper les différents chapitres. Il en résulte une chronique sociopolitique ambitieuse et très recherchée dont la facture ne fait jamais ombrage au propos, mais l’élève. Chargé de douleur et de poésie, cette oeuvre audacieusement écrite et montée transcende son sujet et invite à une réflexion bien plus vaste.



Horaire en salles



Notre critique complète



★★★★ Québec, 2016, 184 minutes. Chronique de Mathieu Denis et Simon Lavoie. Avec Charlotte Aubin, Laurent Bélanger, Emmanuelle Lussier-Martinez, Gabrielle Tremblay.