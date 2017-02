Le Martien

Respectivement réalisateur de Serendipity, romance guimauve sur les jeux de l’amour et du hasard, et scénariste de l’imbuvable Beauté collatérale, Peter Chilsom et Allan Loeb prennent bien des détours pour accoucher de cette bluette pour adolescents qu’est L’espace qui nous sépare. Après une entrée en matière spectaculaire où Gary Oldman livre un pompeux discours sur la colonisation de Mars, ce film de science-fiction véhicule de troublants propos sur la conciliation travail-famille alors qu’on traite d’irresponsable l’une des astronautes qui est tombée enceinte peu avant le départ.

Arrivée sur la planète rouge, la jeune femme meurt en donnant vie à un garçon dont la constitution ne lui permettra pas de vivre sur la Terre. Tout cela sera gardé secret afin que la NASA ne soit pas jugée pour son éthique douteuse. Le jeune Gardner (Asa Butterfield, aérien) sera alors élévé par des scientifiques, parmi lesquels Kendra (Carla Gugino), qui n’a pas la fibre maternelle. Pour tuer l’ennui, le garçon correspond avec une Terrienne surnommée Tulsa (Britt Robertson), impopulaire auprès de ses pairs.

Désirant connaître son père, Gardner se rendra, après une suite de nombreuses invraisemblances, sur la Terre afin d’entreprendre ses recherches auprès de Tulsa. Pendant ce temps, Oldman et Gugino, aux prises avec des rôles peu étoffés, se livrent à quelques séances de jogging afin de retrouver leur jeune protégé. Signant une mise en scène fonctionnelle, Chilsom nappe le tout d’une horrible trame sonore assommante où s’enchaînent d’insignifiantes chansons pop. Est-ce pour nous empêcher d’écouter les dialogues peu inspirés ?

Dès lors, L’espace qui nous sépare devient un road-movie initiatique au parfum écolo et aux accents mélos où deux ados solitaires découvrent l’amour. Et la colonisation de Mars, dans tout ça ? Bah, elle devient un vague prétexte pour illustrer l’ambition démesurée de certains, pour traduire le mal-être adolescent et pour nous rappeler la beauté et la fragilité de la planète bleue. Franchement, les ados méritent bien mieux que cela.

