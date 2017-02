Four nauséabond

Au début de Raging Bull, Robert De Niro joue un Jake LaMotta vieilli alors que l’ancien boxeur tente de se réinventer humoriste. La routine comique est pathétique, à l’instar de l’existence du pugiliste en plein déni. C’est poignant. Impossible de ne pas repenser au chef-d’oeuvre de Martin Scorsese en voyant The Comedian, dans lequel De Niro incarne un stand-up comic déclassé. Les blagues lancées sont tout aussi lamentables. Or le film essaie très fort de faire croire le contraire. Et ça, c’est triste.

La déchéance artistique de Robert De Niro aura-t-elle une fin ? Le problème ne réside pas dans ce que l’acteur hier encore vénéré veuille faire des comédies, mais plutôt dans ce qu’il en choisisse d’aussi pitoyables. En la matière, le fond du crachoir fut atteint avec Sale grand-père (Dirty Grandpa). Sans y sombrer aussi profond, The Comedian nage dans les mêmes écumes visqueuses.

Sur papier, la prémisse n’était pas inintéressante. Le protagoniste, Jackie Burke, est un stand-up de la vieille école qui a connu son heure de gloire en tant que vedette d’une sitcom au cours des années 1980. Quiconque le reconnaît encore l’appelle « Eddie », du nom de son personnage. Bref, en plus de ne plus guère avoir de carrière, Jackie est en quelque sorte privé de son identité au quotidien.

Il y avait de quoi faire.

Contenu médiocre

Ça se gâte dès lors que le personnage monte sur scène, où s’enchaînent les jokes de cul, de poils et de pets, cela, devant un parterre de figurants hilares. En l’occurrence, seul un public payé pour être là s’esclafferait. Bref, l’illusion ne prend pas (malgré les participations fugitives de vrais stand-up).

À sa décharge, De Niro offre une interprétation correcte : c’est le matériel comique qu’il est contraint de livrer qui est médiocre. Et c’est sans parler du volet sentimental…

Ainsi les quatre scénaristes (oui, quatre) ont-ils cru bon d’ajouter une improbable histoire d’amour avec une femme plus jeune (Leslie Mann jouant Leslie Mann). Développée sans grande conviction, cette relation apparaît davantage comme une commande imposée que comme une nécessité narrative.

La distribution de soutien est étonnamment relevée pour un tel fiasco : Edie Falco en agente patiente, Danny DeVito en frérot compréhensif, Patti LuPone en belle-soeur acariâtre, Cloris Leachman en première dame de l’humour, etc. Hélas, personne n’a grand-chose à se mettre sous la dent au gré de scènes qui tombent à plat ou n’aboutissent pas.

Polir une merde

Partenaire de la vedette dans Mean Streets et Taxi Driver, Harvey Keitel campe quant à lui le « beau-père » récalcitrant. Sa présence ramène Martin Scorsese en mémoire, et on se dit qu’il faudrait bien revoir La valse des pantins (The King of Comedy), film brillant où De Niro interprète un aspirant humoriste psychotique. Un brin de folie n’aurait pas nui à The Comedian, qui devait initialement être réalisé par… Scorsese.

Agréable à l’oeil, la mise en scène de Taylor Hackford (Un officier et un gentleman, Dolores Claiborne) ne suffit pas à racheter ce four nauséabond. Car, pour demeurer dans les images scatologiques si chères à The Comedian, on a beau la polir, une merde reste une merde.

V.O. : Forum.