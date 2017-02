Denis Villeneuve tournera «Dune»

Tentatives antérieures

Le choix parfait

Il en avait rêvé, le voilà exaucé : c’est confirmé, Denis Villeneuve réalisera la nouvelle adaptation du roman Dune, monument de la littérature de science-fiction écrit en 1965 par Frank Herbert. La décision de placer le cinéaste québécois à la barre de ce qui s’annonce comme une mégaproduction de science-fiction tombe sous le sens puisqu’avec le triomphe récent de L’arrivée et le buzz entourant sa suite très attendue du chef-d’œuvre Blade Runner, son nom s’accorde bien au genre.Or, si Denis Villeneuve est la personne idéale pour mener à bien cette aventure, cela n’a rien à voir avec sa bonne fortune du moment. En effet, c’est son ADN même de cinéaste qui fait de lui le meilleur candidat. Lui qui, comme en témoignent Incendies, Sicario, L’arrivée et ses autres films, sait comme peu d’autres conjuguer l’intime et le spectaculaire.Cette approche devrait bien le servir avec Dune, roman dantesque et foisonnant. Premier tome d’un cycle décliné en sept volets (puis en une quinzaine de sous-volets), Dune est campé dans un vaste univers sur lequel règne un empereur puissant mais assujetti à la Guilde spatiale. De nobles maisons gouvernent différentes planètes, dont les Atréides et les Harkonnen, qui se vouent une haine mutuelle sans borne. Afin de précipiter la chute du duc Leto Atréides, dont il craint la popularité, l’empereur complote avec le baron Harkonnen et confie pour les piéger aux Atréides la maintenance d’Arrakis, planète productrice de l’Épice, substance la plus précieuse de l’Univers. Surnommée Dune, la désertique Arrakis révèle lentement ses secrets au fils du duc, le jeune Paul Atréides.C’est tout un défi que vient d’accepter de relever Denis Villeneuve. D’autres cinéastes, et pas des moindres, ont autrefois mordu la poussière, ou plutôt le sable, en s’attaquant à Dune. Il y eut d’abord Alejandro Jodorowski, au début des années 1970, à travers un projet inabouti ayant eu le mérite d’engendrer un passionnant documentaire, Jodorowsky’s Dune. L’excentrique cinéaste comptait réunir Salvador Dalí et Orson Welles ; parfums de démesure.Avorté, donc, le projet eut néanmoins une certaine incidence sur la suite des choses. En effet, pour la minisérie Dune qu’il conçut pour la télévision en 2000, John Harrison utilisa les croquis et esquisses créés par le bédéiste Moebius 30 ans plus tôt pour le réalisateur de La montagne sacrée.Vint ensuite David Lynch, qui tira du roman un film sorti en 1984. Bancale mais fascinante, cette adaptation se solda par un échec critique et public cuisant dont le cinéaste, qui s’en fut ensuite tourner Blue Velvet, n’aime guère parler.Avant d’en arriver au montage définitif de 2 heures 13 minutes, Lynch proposa une version de quatre heures, puis une autre d’environ trois heures, en vain. Quantité de scènes furent coupées, de nouvelles furent tournées à la hâte. Enfin, un prologue explicatif fut plaqué en dernière heure afin de résumer un univers et des enjeux qui devaient initialement se révéler au gré de l’action.Préparé contre son gré par le producteur Dino De Laurentiis et sa fille Raffaella, un montage de trois heures différent du sien fut vendu aux chaînes de télé. « Allen Smithee », pseudonyme infâme employé par les cinéastes souhaitant se dissocier d’un film, apparaît comme réalisateur au générique de cette version-là.À noter qu’avant David Lynch, Ridley Scott avait accepté de réaliser Dune, pour finalement mettre en scène… Blade Runner, dont on trépigne d’impatience de découvrir la suite signée Denis Villeneuve. Quel genre de Dune entrevoit ce dernier ? On ne peut que supputer.À ce propos, le principal danger du roman tient à sa nature dense et grandiose qui peut facilement déboucher sur un traitement cinématographique empesé, auquel la version de Lynch n’échappe d’ailleurs pas. D’où cette idée que Denis Villeneuve constitue le choix parfait pour tenter une adaptation définitive, lui qui a fait la preuve, avec son éblouissant L’arrivée évoqué d’entrée de jeu, qu’il était apte à mettre en scène une saga de science-fiction, à savoir une invasion extraterrestre planétaire, en recourant au point de vue et à l’intimité d’un seul personnage, une femme ordinaire et pourtant extraordinaire.On l’imagine volontiers user de cette approche intime pour montrer le cheminement de Paul Atréides, le héros messianique de Dune, sans pour autant sacrifier cet arrière-plan spectaculaire qu’on le sait si habile à déployer.On signalera enfin que Legendary Pictures, qui a entre autres produit Le monde jurassique, entend offrir là le premier film d’une série. Aucune date de tournage n’est encore connue.