L’ONF en force à la Berlinale

Pas moins de cinq productions ou coproductions de l’ONF seront présentées au Festival international du film de Berlin, qui se déroulera du 9 au 19 février. Il y a d’abord le court métrage d’animation La maison du hérisson, d’Eva Cvijanović, en compétition et en première mondiale. Viennent ensuite deux documentaires de réalisatrices inuites projetés dans la section dévolue au cinéma autochtone : le long métrage Inuk en colère, d’Alethea Arnaquq-Baril, et le court métrage Entre-deux, de Bonnie Ammaaq. Deux autres documentaires, le long Théâtre de la vie, de Peter Svatek, et le court Une main. Une ligne. Un poisson, de Justin Simms, retenus dans la section du cinéma culinaire, complètent la sélection.