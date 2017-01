Le festival Regard dévoile son jury

Elle sera belle et bigarrée, la faune festivalière du festival Regard, consacré exclusivement au court métrage, et qui se déroulera du 15 au 19 mars à Saguenay. Siégeront en effet à ce jury professionnel la comédienne Céline Bonnier, le cinéaste David Uloth, l’acteur Stéphane Crête et l’écrivain Samuel Archibald. N’ayant cessé de gagner en renommée ces dernières années, l’événement s’est en outre bonifié cette année avec l’accession au club sélect des « Oscar qualifying film festival », c’est-à-dire festival dont tiennent compte les Oscar quant à l’admissibilité des oeuvres soumises, de même qu’avec l’ajout d’un Prix de la critique internationale remis par la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI). L’acteur, chanteur et réalisateur Émile Proulx-Cloutier est le porte-parole de cette 21e éditions.