Le tour de l’île

Pour la première fois de leur histoire, les studios d’animation japonais Ghibli, à qui l’on doit les merveilleux films de Hayao Myazaki (Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké), se sont associés à un réalisateur de l’étranger. Lauréat du César du court-métrage en 1994 pour l’amusant Le moine et le poisson, le réalisateur néerlandais Michael Dudok de Wit a ainsi pu compter sur l’expertise du cinéaste Isao Takahata (Le tombeau des lucioles, Le conte de la princesse Kaguya) pour son premier long-métrage. Le résultat est si remarquable — le film a d’ailleurs récolté le prix spécial « Un certain regard » à Cannes et une nomination aux Oscar — que l’on souhaiterait encore plus de coproductions de ce genre.

D’une rare beauté et d’un raffinement exceptionnel, La tortue rouge s’attache au destin d’un homme ayant échoué sur une île. Dès les premières images, on ne peut qu’être séduit par les riches nuances de gris du ciel orageux et le concert ensorcelant de la pluie. À ces scènes de tempête se succèdent les dorés chatoyants et invitants du sable qui borde l’île, puis les verts luxuriants et chaleureux de la forêt de bambou.

Alors que l’homme découvre entre deux longues siestes les charmes qui l’entourent, on comprend que le récit que propose Michael Dudok de Wit sera des plus minimalistes. Tandis que la barbe noircit le visage du personnage aux traits fins, comme ceux de Tintin et de Philémon, et qu’il construit patiemment un radeau, c’est l’image de Tom Hanks dans Seul au monde de Robert Zemeckis qui remonte à la surface. Avant d’avoir pu atteindre le large, le radeau est détruit par une force sous-marine. L’homme en fait un plus solide, mais atteint le même résultat. Après plusieurs vains essais, il découvre qu’une tortue rouge géante est responsable de ses malheurs.

Sur la plage, l’homme frappe la bête, la retourne et saute sur sa carapace. Regrettant son geste, il tente alors de la maintenir en vie. Par magie, une ravissante rousse rappelant la Vénus de Botticelli sort de la carapace. Partagés entre la crainte et le désir, l’homme et la femme se livrent à une cour tout en gardant leurs distances. Minutieusement, le réalisateur illustre leur quotidien frugal, souvent en plans larges comme s’il les observait discrètement, de son coup de crayons gracieux et précis.

Envoûté par la musique de Laurent Perez Del Mar, hypnotisé par le rythme contemplatif, conquis par la finesse de l’animation, l’intérêt du spectateur demeure tandis que les années passent tout doucement et que les gestes des personnages ralentissent imperceptiblement. Évoquant à la fois le paradis terrestre, l’Odyssée d’Homère et Robinson Crusoé de Dafoe, ce film d’animation sans paroles relate avec une désarmante simplicité, une délicate poésie et un subtil mélange d’humour et d’insolite le cycle de la vie. Un émouvant chef-d’oeuvre d’une portée universelle.