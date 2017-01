Front dégarni, ventre proéminent, l’accent chantant, Matthew McConaughey rappelle Tom Cruise par son plaisir — qu’il souhaite sans doute contagieux — à se regarder jouer dans ce décevant long métrage du réalisateur de Syriana. Aux côtés du sobre Edgar Ramirez en géologue exploitant une mine d’or en Indonésie, l’acteur caméléon en fait des tonnes dans le rôle d’un prospecteur magouilleur qui croit enfin pouvoir faire fortune. Voulait-il faire oublier le séduisant aventurier à la recherche d’un trésor au milieu du désert ou le touriste bronzé assoiffé d’or qu’il incarnait respectivement dans Sahara et dans Chasse au trésor ?

Très librement inspiré du scandale de la mine d’or de Bre-X de Busang, Or, de Stephen Gaghan, rappelle lourdement comment l’appât du gain rend aveugle et nuit au jugement. Produit d’une dynastie de prospecteurs, Kenny Wells (McConaughey) désire ardemment sa part du gâteau. Devant l’or que lui fait miroiter Michael Acosta (Ramirez), il n’hésite donc pas à s’embarquer pour l’Indonésie. Alors qu’il est terrassé par la malaria, Acosta s’occupe de tout. De retour aux États-Unis, Wells est accueilli en héros par les loups de Wall Street. Étourdi par cette gloire soudaine, l’homme qui se croit plus fin que quiconque ne porte pas attention aux mises en garde de sa femme (Bryce Dallas Howard). Puis arrive un coup de théâtre qui jettera à terre celui qui se croyait au sommet du monde.

Malgré sa crédible reconstitution d’époque grâce à laquelle le bling-bling de la fin des années 1980 apparaît dans toute sa laideur, Or paraît bien pâle à côté du jubilatoire Arnaque à l’américaine de David O. Russell et du flamboyant Loup de Wall Street de Martin Scorsese, où McConaughey faisait une apparition remarquée. Et pourtant, Gaghan ne lésine pas sur les mouvements de caméra nerveux pour traduire l’excitation de Wells, n’hésite pas à multiplier les vues imprenables sur la nature foisonnante de l’Indonésie ni à jouer sur l’intensité de la lumière pour illustrer l’aspect glauque et malsain du milieu où fraye Wells.

Outre le fait que McConaughey n’arrive jamais à rendre attachant son personnage de beau parleur, ce qui fait le plus problème dans Or, c’est le scénario bavard de Patrick Massett et John Zinman. Plus rompus à la télévision qu’au cinéma — on leur doit uniquement Lara Croft. Tomb Raider : le film, lequel ne cassait pas la baraque —, les scénaristes font crouler le récit sous de longues explications et de nombreuses redites, notamment lors d’une rencontre où Wells raconte sa version des faits après le drame. Quant à leurs personnages, on ne saurait dire qu’ils y sont allés pour la subtilité et la nuance. Bref, malgré une prémisse séduisante et prometteuse, Or rate sa cible et s’effondre tel un titre peu fiable en Bourse.

V.O. : Cinéma Banque Scotia, Carrefour Angrignon, Cavendish, Colisée Kirkland, Lacordaire, Des Sources, Spheretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Carrefour Angrignon, StarCité, Lacordaire, Marché Central.