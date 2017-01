Restauré par Éléphant, mémoire du cinéma, voici que la Cinémathèque présente, ce jeudi à 19 h, une vraie curiosité, miroir ethnologique d’un Québec rural idéalisé, après l’exode de bien des Québécois aux États-Unis, et d’une urbanisation galopante. Le Gros Bill de René Delacroix et Jean-Yves Bigras, lancé en 1949, avec le concours de Paul Berval, Juliette Béliveau et Amanda Alarie, célèbre en noir et blanc la vie simple des champs et parle de nos racines aussi.