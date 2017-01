Eva Cvijanovic, cinéaste d’animation émergente, qui a réalisé entre autres Le baiser et La loi du plus fort, viendra donner une Leçon de cinéma ce vendredi 15 h à la Cinémathèque, en collaboration avec l’ONF et les Sommets de l’animation. Elle abordera le processus de création de son dernier court métrage, La maison hérisson, qui sera présenté en première mondiale à la Berlinale en février.