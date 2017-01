«Juste la fin du monde» en nomination aux César

Xavier Dolan n’a pas dit son dernier mot. Boudé aux Oscar, Juste la fin du monde, du réalisateur québécois, est en lice dans six catégories aux César.



L’Académie française des arts et techniques du cinéma, qui remet chaque année les César, a publié la liste des films en nominations, mercredi, et Juste la fin du monde se retrouve dans les catégories «meilleur réalisation», «meilleur acteur» (Gaspard Ulliel), « meilleure actrice dans un second rôle » (Nathalie Baye), « meilleur acteur dans un second rôle » (Vincent Cassel) et « meilleur montage ».



Dans la catégorie « meilleur film étranger », Juste la fin du monde côtoie Manchester by the Sea, Moi, Daniel Blake, Toni Erdmann, La fille inconnue, Baccalauréat et Aquarius.



«Elle» et «Frantz» dominent

Les films Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon dominent mercredi les nominations pour les César, le grand rendez-vous du cinéma français, au lendemain de l’annonce par Roman Polanski qu’il renonce à présider la cérémonie, sous la pression d’associations féministes.

Avec 11 nominations chacun, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur, Elle, thriller subversif avec Isabelle Huppert, dans lequel une femme violée se met à traquer son agresseur, et Frantz, drame sentimental au lendemain de la guerre de 14-18, sont les plus souvent sélectionnés pour les «Oscars français», dont les statuettes créées par le sculpteur César qui seront remises le 24 février.

Ils devancent Ma Loute de Bruno Dumont, fantaisie tragicomique dans le Nord, en lice dans neuf catégories, et Mal de pierres de Nicole Garcia, portrait d’une amoureuse passionnée, nommé huit fois. Divines, film coup de poing venu des quartiers populaires de Houda Benjamina, rafle sept nominations, dont celles de meilleur film et meilleur premier film.