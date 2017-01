Denis Villeneuve au sommet

La meilleure réalisation verra Denis Villeneuve affronter Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Damien Chazelle (La La Land), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), et Barry Jenkins (Moonlight).

Le film de Denis Villeneuve Arrival (v.f. L’arrivée) décrochera-t-il une nomination comme meilleur film ? Le cas échéant, le cinéaste québécois se retrouvera-t-il en lice dans la catégorie de la meilleure réalisation également ? Oui et oui sont les réponses à ces deux questions. Reparti de Cannes avec le Grand prix, Juste la fin du monde de Xavier Dolan n’a pour sa part pas été retenu dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Arrival s’illustre aussi dans les catégories suivantes : meilleur scénario adapté (Eric Heisserer), meilleur montage (Joe Walker), meilleure direction photo (Bradford Young), meilleur montage sonore (Sylvain Bellemare), meilleur mixage (Bernard Gariepy Strobl et Claude La Haye), direction artistique (Patrice Vermette). Cela porte à huit le nombre total de nominations pour la magnifique saga de science-fiction de Denis Villeneuve. L’une des favorites comme meilleure actrice, Amy Adams n’a cela dit pas été sélectionnée pour le film.

L’annonce concernant cette dernière catégorie était en l’occurrence très attendue par les cinéphiles, qui étaient curieux de savoir si Isabelle Huppert, auréolée aux Golden Globes, s’y taillerait une place pour le controversé Elle, de Paul Verhoeven. Tel a été le cas.

La vedette française rejoint ainsi Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), et l’indélogeable Meryl Streep (Florence Foster Jenkins). Chez les hommes, Casey Affleck (Manchester by the Sea) reste le candidat à battre face à Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic/Une vie fantastique), et Denzel Washington (Fences).

Peu de surprises

Dans l’ensemble, relativement peu de surprises dans la catégorie du meilleur film alors qu’Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hidden Figures (v.f. Les figures de l’ombre), Hell or High Water (v.f. Hors-la-loi), La La Land, Lion, Manchester by the Sea, et Moonlight (v.f. Moonlight : l’histoire d’une vie), concourront. L’académie peut retenir entre cinq et dix titres.

Avec 14 nominations, La La Land part favori, égalant ce faisant le record de nominations établi par Eve, de Joseph L. Mankiewicz, et Titanic de James Cameron.

À noter qu’avec des mentions à titre de meilleur film et meilleure réalisation, Mel Gibson pourra considérer l’année 2017 comme celle de son retour en grâce à Hollywood après une mise au ban des quelques années.

Enfin, il convient de signaler la présence du Montréalais Theodore Ushev dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation avec son Vaysha l’aveugle, coproduit par l’ONF. Le film a été dévoilé à la Berlinale puis a raflé le Prix du jury et le Prix du jury junior au festival d’Annecy.

Oscar de la diversité ?

Impossible de dire si la cuvée 2017 des lauréats rendra compte de la même diversité que celle des récents Golden Globes. À cet égard, les Oscar seront sous haute surveillance après des années d’une « blancheur » ayant engendré l’apparition en 2015 du mot-clic #OscarsSoWhite.

Lequel a été tourné en dérision il y a quelques semaines par #GoldenGlobesSoBlack.

La 89e cérémonie des Oscar aura lieu le 26 février.