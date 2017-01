«Batman v Superman» et «Zoolander» en lice pour plusieurs prix Razzie

New York — Le film de superhéros Batman v Superman : Dawn of Justice (Batman vs Superman : L’aube de la justice) et la comédie Zoolander 2 sont les oeuvres le plus souvent nommées pour la 37e cérémonie des prix Razzie. Zoolander 2 a obtenu neuf nominations et Batman v Superman en a eu huit, lundi. Les Razzie célèbrent ce qui se fait de pire au cinéma, et les finalistes de ces prix peu enviables sont dévoilés la veille des nominations aux Oscar. Les deux films sont en lice dans la catégorie du pire film, aux côtés de Gods of Egypt (Les dieux d’Égypte), Independence Day : Resurgence (Independence Day : Résurgence), Dirty Grandpa (Sale grand-père) et du documentaire politique Hillary’s America : The Secret History of the Democratic Party . Il n’est pas rare de voir des acteurs renommés dans les catégories d’interprétation et cette année ne fait pas exception. Parmi les acteurs et actrices en lice, on compte Robert De Niro pour Dirty Grandpa, Naomi Watts pour Divergent Series : Allegiant (La série Divergence : Allégeance) et Shut-In (Peur blanche), Kristen Wiig pour Zoolander 2, Johnny Depp pour Alice Through the Looking Glass (Alice de l’autre côté du miroir), Will Ferrell pour Zoolander 2, Ben Affleck pour Batman v Superman et Julia Roberts pour Mother’s Day (La fête des Mères). Les « gagnants » seront dévoilés le 25 février.