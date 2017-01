L’art de laisser parler les images

Il est né aux Pays-Bas, a grandi à Cuba, a étudié en Suisse et vit à Londres. Citoyen du monde, Michael Dudok de Wit ? Absolument, mais ne comptez pas sur lui pour faire l’étalage de ses voyages et de ses exploits.

Même attitude débonnaire en ce qui concerne sa carrière. À l’aube de la soixantaine, il vient de signer son premier long métrage d’animation, La tortue rouge. Il lui aura fallu plusieurs années d’effort pour réaliser cette superbe fable sur la survie, la fragilité de l’environnement, et le pouvoir de l’imagination. Avant cela, on ne compte qu’une poignée de courts métrages au fil des vingt dernières années, et qui firent forte impression. Père et fils (2000) a reçu l’Oscar du meilleur court métrage d’animation et Le moine et le poisson (1994), le César dans cette même catégorie ; obtenir le Prix spécial du jury dans la section Un certain regard au dernier Festival de Cannes semble s’inscrire dans une continuité logique. Tous ces honneurs ne l’ont tout de même pas poussé à augmenter la cadence, lui qui gagne aussi sa vie dans le domaine publicitaire.

Ses petits films à la beauté dépouillée digne d’un jardin zen ont conquis une personne déterminante pour la genèse de La tortue rouge. Hayao Miyazaki, grand patron des célèbres studios japonais Ghibli, l’a invité à concevoir ce film avec leur soutien indéfectible, un privilège accordé pour ta toute première fois à un cinéaste étranger. Michael Dudok de Wit allait alors s’installer en… France, à Angoulême, pour la fabrication de son oeuvre la plus ambitieuse, écrite avec la complicité de la cinéaste française Pascale Ferran, et affichant un trait distinctif de sa démarche : une absence totale de dialogues.

« Pour être franc, je ne me dis pas à chaque fois : je vais faire un film sans dialogues », précise Michael Dudok de Wit, au téléphone, à Londres dans un français distingué. Ses explications sont beaucoup plus prosaïques. « Il y avait du dialogue dans le scénario de La tortue rouge, quelques échanges, pour l’ambiance ou pour dire quelque chose d’essentiel, mais ça ne fonctionnait pas. Mes collègues aimaient le film… jusqu’au moment où les personnages parlaient ! Il faut dire qu’il y a un type seul sur une île pendant un bon moment ! Quant à mes courts métrages, c’était plus commode de ne pas avoir de dialogues ; tout se nourrit grâce à la musique. »

Choix esthétique assumé

Ce parti pris, audacieux et poétique, de raconter le naufrage sur une île d’un homme (sans nom et dont on ne sait rien) et son ardent désir de la quitter, entravé par une gigantesque tortue réduisant en miettes ses embarcations, s’accompagne d’un choix esthétique assumé : l’absence de gros plans sur les visages. Pour Michael Dudok de Wit, l’animation possède ses règles, ses splendeurs, et ses limites. « En prises de vues réelles, hommes ou femmes, jeunes ou âgés, ces visages peuvent être magnifiques, puissants », admet le cinéaste. Selon lui, ce magnétisme n’est pas au rendez-vous dans son domaine. « Le gros plan est un outil essentiel au cinéma, mais en animation, il faut être attentif à tous les détails (bouche, sourcils, yeux, etc.), et je suis mal à l’aise devant un visage qui n’est pas stylisé. Les cinéastes japonais savent très bien les dessiner, ou alors ils sont nécessaires dans une série comme Les Simpson. » D’autant plus que celle-ci repose beaucoup sur les dialogues ? « Voilà ! »

Certains éléments narratifs laissent croire que La tortue rouge ressemble à une version remaniée du célèbre roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoé. Candide, le cinéaste laisse glisser que « ce n’est pas révolutionnaire comme histoire », et ajoute : « Le thème, oui, mais le reste ? Peu de gens ont le livre, et il se passe beaucoup de choses avant et après le séjour sur l’île. C’est vraiment un livre de son époque [paru une première fois en 1719], pas de la nôtre. »

Beaucoup plus attiré par les contes de fées, puisant aussi dans sa fascination pour la mythologie grecque, de même que dans les ghost stories japonaises, Michael Dudok de Wit voulait rendre hommage à un animal qui l’attire depuis longtemps. « C’est une créature relativement paisible, solitaire, qui peut voyager sur de longues distances et vivre très longtemps. Enfant, je trouvais la tortue mystique… même si je n’aurais pas utilisé ce terme ! » Et il faut absolument voir La tortue rouge pour découvrir ce qu’elle peut cacher d’étonnant.

La tortue rouge sortira en salles le 27 janvier.