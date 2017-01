Cauchemar et beauté en 16 mm

Le titre Maudite poutine, ne vous méprenez pas, n’a rien à voir avec le phénomène de la malbouffe. Il est à prendre au sens figuré, en cela que ce qui est mal nourri ici n’est pas un estomac, mais une âme. C’est au parcours du propriétaire de cette dernière que s’attache le film de Karl Lemieux, qui fusionne ses deux passions : le cinéma et la musique. On en discute avec lui ainsi qu’avec sa vedette masculine, l’acteur Jean-Simon Leduc.

Campé à Kingsey Falls, Maudite poutine, dévoilé au festival de Venise cet automne, est raconté du point de vue exclusif de Vincent (Jean-Simon Leduc), journalier en usine le jour et musicien la nuit. Espérant faire un coup d’argent rapide, Vincent et les deux autres membres de son groupe ont dérobé du pot au caïd local (Robin Aubert), qui leur a donné une semaine pour lui payer 10 000 $ qu’ils n’ont pas. En orbite autour de Vincent : un frère aîné toxicomane (Martin Dubreuil) qui pourrait représenter son salut… ou sa perte.

Karl Lemieux, qui a tourné en noir et blanc sur pellicule 16 mm, compose une sorte de songe gothique sur fond de dualité rurale, un décor tantôt paradisiaque, tantôt infernal. Il s’agit en outre d’une histoire personnelle à maints égards.

« Je viens de Kingsey Falls, explique-t-il. Je suis parti de mes expériences, mais aussi de celles vécues par des connaissances ; des mythologies locales… Ce n’était pas un contexte évident pour rêver de musique et de cinéma — j’ai grandi avec le cinéma d’horreur. Je me suis donc développé une petite bulle créatrice à moi… J’avais d’autres amis artistes, mais les possibilités n’étaient pas là. Il fallait en sortir. »

Photo: Yannick Grandmont

Espérer autre chose

Cette « bulle » que mentionne le cinéaste, on la sent chez Vincent, personnage d’intériorité qu’incarne à merveille Jean-Simon Leduc.

« Je ne suis pas allé sur place avant le tournage parce que Vincent ne “fitte” pas vraiment dans ce milieu qu’il veut quitter, donc ça aidait que je ne m’imprègne pas trop de la place, confie le comédien, qui vient d’enchaîner les tournages du nouveau film de Léa Pool, Et au pire on se mariera, et du premier de Sophie Dupuis, Chien de garde.

« Ce qui était le plus important, c’était la relation entre les deux frères, et Martin [Dubreuil] et moi, on a passé beaucoup de temps ensemble. On avait chacun notre petit chalet là-bas, pendant le tournage, et on passait de grandes veillées autour du feu à parler et à se bâtir une complicité. Ç’a vraiment cliqué. Martin a été fantastique. »

Expérience sensorielle

Ainsi le récit est-il simple, mais jamais simpliste. Cette épure narrative était voulue. « Le résultat est proche de mes intentions de départ, précise Karl Lemieux. Je voulais faire plonger le spectateur dans une expérience visuelle et sonore. Il y a parfois des scènes de dialogues où, au fond, il ne se dit pas grand-chose et, dans ces moments, on n’entend pas ce qui se dit : c’est la musique qui vient suggérer la teneur des paroles. »

Maudite poutine, ce n’est pas un film, c’est une atmosphère, comme dirait l’autre.

Karl Lemieux, on l’a évoqué, possède un bagage musical, même que c’est dans ce domaine-là que se déploie une bonne part de son travail de cinéaste lors de projections en direct pendant des spectacles, notamment ceux de Godspeed. Avant ce premier long métrage, il a réalisé une kyrielle de courts expérimentaux, dont Passage, tourné en noir et blanc et précurseur, en un sens, de ce film-ci.

« Je suis habitué de livrer mes oeuvres à un public averti qui s’attend à des propositions expérimentales, ou plus radicales. Maudite poutine me sort de cette zone-là, et je suis conscient qu’il va y avoir des gens qui vont trouver que ça manque de dialogues, que je n’insiste pas assez sur la psychologie des personnages, mais j’assume ça. »

Photo: Yannick Grandmont

Richement poétique

Karl Lemieux a pour le compte choisi des acteurs qu’il savait capables d’étoffer les personnages avec chaque regard, chaque silence.

« Regarder Martin Dubreuil aller, c’est tellement enrichissant, note-t-il. Et Robin Aubert, qui a réussi à projeter quelque chose de terrifiant alors que c’est tout ce qu’il n’est pas dans la vie. Il faut savoir que c’est son coin à lui aussi, et je l’ai fait jouer avec des vieux chums à lui, des non-acteurs. Y’a eu de la magie. »

Et il y a bien sûr Jean-Simon Leduc, qui promène sa gueule d’ange à la mine triste dans une campagne tour à tour inquiétante et belle. À lui la tâche ardue de jouer la réaction et non l’action ; écoutant, subissant, puis, enfin, se rebiffant lors d’un dénouement richement poétique. « Je suis comme ça dans la vie, répond le comédien. J’ai plutôt tendance à laisser les gens conter leurs histoires, et moi, j’écoute. »

Jean-Simon Leduc partage en l’occurrence un autre point commun avec son personnage puisqu’il est, lui aussi, musicien (accordéoniste et chanteur de Cartel pigeon), à l’instar, du reste, de Martin Dubreuil, alias Johnny Maldoror des Breastfeeders.

Comme un laboratoire

Fait intéressant, ce n’est pour aucune de ces raisons que Jean-Simon Leduc tenait à être de cette aventure insolite.« Le film de Karl est une belle bibitte qui ne ressemble à rien. C’est une expérience, un laboratoire. Et ça, c’est ce que je veux faire. Je veux collaborer à des projets comme celui-là, où on expérimente, où on explore. »

Et c’est exactement ce qu’entend continuer de faire Karl Lemieux. « Ma petite bulle créatrice, je l’ai toujours. Elle me sert à ça : explorer », conclut-il.

Maudite poutine prend l’affiche le 27 janvier.