«Neruda», un personnage en quête d’auteur

Avant de réaliser Jackie, où il cristallise avec brio la personnalité de Jacqueline Bouvier Kennedy, incarnée de manière époustouflante par Natalie Portman, Pablo Larraín (No) a retrouvé le scénariste Guillermo Calderón, avec qui il avait fait El Club, afin de livrer un film biographique ludique et audacieux sur le grand poète et homme politique chilien Pablo Neruda. Or, si l’on peut reprocher à Jackie sa trop froide élégance, dans ce film atypique Larraín n’a certes pas lésiné sur la chaleur, sur la couleur, ni sur la sensualité.

Pas fou, le cinéaste a voulu, comme pour Jackie, se concentrer sur une partie de la vie de cet artiste bon vivant, immortalisé dans Le postier sous les traits du vénérable Philippe Noiret, et non raconter sa vie entière. Mieux encore, il a eu le culot de tout inventer… ou presque, dans ce récit qu’il met en scène avec inventivité.

Photo: Cinéma du Parc

À mi-chemin entre la chasse au trésor et le jeu du chat et de la souris, Neruda nous transporte en 1948, au coeur de la guerre froide, alors que l’artiste et sénateur (Luis Gnecco, truculent) est accusé de trahison par le président Gabriel González Videla (Alfredo Castro). Poursuivi par l’ambitieux policier Oscar Peluchonneau (Gael García Bernal, fébrile), Neruda n’arrive pas à quitter le Chili. Avec la complicité de sa femme, la peintre Delia Del Carril (Mercedes Morán), et de ses nombreux admirateurs et sympathisants, le poète se cache alors, allant d’un endroit à l’autre, n’hésitant pas à se déguiser au besoin. Afin de pimenter le tout, il laisse à l’intention de Peluchonneau des indices sous forme de livres abandonnés.

Ayant pour trame de fond la chasse aux communistes, Neruda s’avère une haletante et ingénieuse visite des différentes couches de la société chilienne. Alors qu’on passe d’une maison close mal famée à une résidence cossue, Pablo Larraín donne un cours d’histoire du Chili pour le moins captivant et original. Ce faisant, il célèbre non seulement l’oeuvre du poète, mais aussi son humour, sa nature épicurienne et sa soif de justice. Fort d’un revirement aussi spectaculaire qu’inattendu, ce drame biographique aux nombreux effets comiques parvient à la fois à capter l’essence de l’artiste et à illustrer avec éclat le pouvoir de la création. Tout simplement brillant.