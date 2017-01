Les bienfaits de la méthode Naharin

D’un extrait de spectacle à un autre, au gré des anecdotes, des témoignages et des images de répétition, on constate l’évolution de l’esthétique et de la technique de l’artiste.

De sa tendre enfance dans un kibboutz à son arrivée dans le milieu effervescent de la danse du New York des années 1970, le documentaire Mr Gaga retrace le parcours hors norme du chorégraphe israélien Ohad Naharin. Basé aujourd’hui à Tel-Aviv, l’homme à la tête de la Batsheva Dance Company aura su redonner vie à une institution qui était tombée en désuétude.

Résistant aux pressions et à la censure religieuse, Naharin impose sa marque dans le paysage artistique de son pays avant de connaître un succès mondial. Avec son approche unique du mouvement et une vision progressiste de la danse ancrée dans l’actualité, il parvient à attirer de nouveaux publics. Entendant démocratiser l’art du mouvement, sa méthode, qu’il nomme « Gaga », fait aujourd’hui fureur aux quatre coins du globe, aussi bien auprès des professionnels qu’auprès des plus amateurs.

À travers des images d’archives inédites, le film de Heymann remonte au début de la carrière du danseur au talent inné, qui commence assez tardivement ses classes auprès de Martha Graham. Délaissant très vite la compagnie de cette icône de la danse moderne, il intègre sporadiquement les plus prestigieuses écoles de ballet de New York. Avec un humour grinçant, l’artiste partage ses anecdotes de danseur, se décrivant lui-même comme un imposteur, pourtant conscient de sa manière unique de bouger. Il arrivera même à charmer Maurice Béjart, dont il intègre les rangs. Une année fort douloureuse, se souvient-il. À travers le récit de sa vie de danseur s’inscrit une critique des méthodes impitoyables des prestigieuses compagnies, dont il juge les techniques trop étroites pour sa créativité. Artiste sans le sou, loin de sa terre natale, il finit par abandonner son travail d’interprète, développe ses propres projets et fonde sa première compagnie. Ironiquement, le chorégraphe iconoclaste comprendra assez vite qu’il lui faut, lui aussi, trouver un langage rigoureux s’il ne veut pas devenir un créateur aussi tyrannique que ses grands maîtres.

L’art du lâcher-prise

Bien que la vie tumultueuse de Naharin soit fascinante en soi, la force du documentaire consiste surtout à percer les coulisses de ses créations. Heymann donne la parole à ses anciens danseurs et collaborateurs, qui s’amusent encore de l’audace et du peu de tact du jeune chorégraphe qu’ils ont connu dans les années 1980. En contrepoint, le réalisateur capte le travail pointu que le sexagénaire, à la bienveillance toute paternelle, mène actuellement auprès de ses interprètes à la Batsheva, évoquant le lien de confiance absolument nécessaire entre lui et ses danseurs qui interprètent son travail. D’un extrait de spectacle à un autre, au gré des anecdotes, des témoignages et des images de répétition, on constate l’évolution de l’esthétique et de la technique de l’artiste aujourd’hui au sommet de son art.

Présenté comme une technique permettant à l’interprète d’être plus à l’écoute de son corps en prenant conscience de ses limites pour mieux les dépasser, le Gaga reste cependant traité en surface. On se laisse néanmoins séduire par les bienfaits apparents et l’inclusivité de cette approche du mouvement qui invite les danseurs de tout calibre à un lâcher-prise libérateur, presque thérapeutique.

Dans ce documentaire très bien ficelé, Tomer Heymann brosse un portrait efficace et intimiste d’Ohad Naharin, un personnage au caractère bien trempé, montré ici sous ses multiples profils, y compris parfois les moins flatteurs. Ce qui le rend d’autant plus humain et authentique.

