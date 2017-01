Monsieur Personnalité

Un homme possédant 23 personnalités (James McAvoy, en grande forme) kidnappe trois jeunes filles (Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson et Jessica Sula). Plus futée et perspicace que ses deux copines, en raison de ses traumatismes d’enfance, comme le laissent entendre de nombreux flash-back, Casey (Anya Taylor-Joy) tente d’amadouer le petit Hedwig, l’une des personnalités du kidnappeur prénommé Dennis. Soupçonnant que quelque chose ne tourne pas rond chez son patient, qui se présente chez elle sous le nom de Barry, sa psychiatre (Betty Buckley) s’efforce de trouver la 24e identité qui menace d’émerger.

Une fois de plus, M. Night Shyamalan (Le sixième sens, Signes, Indestructible — pour ne nommer que ses bons films !) nous arrive avec un thriller mâtiné d’horreur et de fantastique reposant sur un coup de théâtre ridicule. Coup de théâtre : le mot est sans doute un peu fort puisqu’au cours des consultations avec sa psychiatre, Barry/Dennis aura révélé à peu près tous les punchs à venir… Comme elle est loin, l’époque où le cinéaste glaçait le sang des spectateurs avec ses habiles scénarios aux revirements inattendus.

Outre le plaisir de voir McAvoy s’en donner à coeur joie en empruntant différentes personnalités, livrant des moments d’une irrésistible drôlerie, Divisé possède quelques qualités. Au premier acte, Shyamalan parvient à créer un climat anxiogène, notamment grâce à des angles de caméra suggérant le trouble mental du personnage central, gracieuseté du directeur photo d’It Follows Mike Gioulakis. En remplacement de James Newton Howard, West Dylan Thordson (The Jinx : The Life and Deaths of Robert Durst) a concocté une trame sonore évoquant la présence d’êtres monstrueux rôdant dans les parages.

Le tout se gâte sérieusement lorsque se dévoile (enfin ?) la 24e personnalité de l’homme qui s’appelle en réalité Kevin. On a beau vouloir embrasser le fantastique, il faut tout de même faire montre de logique. Alors que le cirque grotesque s’achève, le cinéaste, mûr pour changer de formule, laisse entendre qu’il nous prépare une suite. Alors que les uns se régalent à l’avance (si l’on se fie à la joie tonitruante de certains spectateurs à l’avant-première du film), les autres se feront porter pâles le moment venu.

