«Le fondateur», d’une usurpation à l’autre

Quelque part aux États-Unis, en 1954. Dans la chambre brune d’un motel miteux, un quinquagénaire fatigué écoute un disque de motivation, un verre de whisky à la main. Il s’appelle Ray Kroc. Il est vendeur itinérant, du moins essaie-t-il de l’être. Venu livrer un lot de mélangeurs à deux frères qui ont mis sur pied un concept novateur de restauration rapide, Kroc a soudain une révélation : prendre ce modèle et l’appliquer à toute une chaîne de restaurants. Le nom des frangins ? Mac et Dick McDonald, propriétaires de McDonald’s Hamburgers. Le fondateur revient sur le parcours d’un homme qui est l’incarnation, pour le meilleur et pour le pire, du proverbial « rêve américain ».

Le titre est en l’occurrence ambigu puisque le film raconte davantage l’histoire d’un imposteur. Le portrait est cela dit fort partiel, l’action démarrant juste avant la rencontre avec les frères McDonald et se terminant juste après la naissance de l’empire.

Dans l’intervalle, on suit Kroc, un être qui semble n’exister qu’à travers son bagout et son désir effréné de réussite, au gré de ses démarches professionnelles. Lesquelles, sans verser du côté de la magouille, pas aux yeux de la loi, rendent compte d’un tempérament manipulateur, tendance toxique.

Voilà un homme qui, à défaut d’avoir un rêve à lui, a usurpé celui d’autrui.

En surface

Dépeint, sans qu’on aborde jamais la question de front, comme un alcoolique fonctionnel, Kroc est présenté comme un menteur pas particulièrement doué pour les affaires — on évoque des investissements passés désastreux — qui a surtout eu la chance de recevoir de bons conseils à des moments clés. Notamment celui d’acheter des terrains pour ensuite les louer aux franchisés McDonald’s.

Kroc est un personnage peu attachant, et on se réjouit qu’Hollywood ait accouché de l’antithèse d’une hagiographie. Hélas, s’il suggère les différentes failles de son sujet, jamais le film ne plonge dans celles-ci. On constate sans explorer, le scénario restant toujours en surface.

Quelles sont les raisons profondes qui ont poussé Kroc à agir de la sorte ? À quel moment s’est-il déshumanisé ? Car il y a une composante presque sociopathe à l’oeuvre derrière le regard froid du personnage qu’incarne — brillamment — Michael Keaton.

Autant de questions que le film ne se pose pas. Le contre-exemple qui a fait école en la matière est Citizen Kane, inspiré par la vie du magnat William Randolph Hearst qui, non content d’exhiber les travers de son sujet, cherchait à en déterminer la cause (Rosebud, Rosebud…). Il ne s’agit pas ici de se désoler que Le fondateur ne soit pas un chef-d’oeuvre, mais plutôt de relever son absence de complexité.

Idem pour la réalisation de John Lee Hancock (Sauvons M. Banks), évocatrice, mais primaire dans son utilisation du langage cinématographique.

Échos actuels

Le plus curieux, c’est que Le fondateur réussit à fasciner malgré lui. Depuis son écriture en 2013-2014, puis son tournage en 2015, le contexte sociopolitique états-unien a radicalement changé. Or, ces changements, le film paraît presque en avoir eu une prescience. Mais peut-être ne faut-il y voir qu’une illustration de l’adage « Plus ça change, plus c’est pareil » ? Jugez plutôt sur la foi des deux exemples suivants.

Vers la fin, Kroc répète devant le miroir un discours qu’il doit prononcer en présence du gouverneur Ronald Reagan. Il s’agit d’un plagiat intégral du disque de motivation entendu au début. Avec la filière politique ainsi ouverte, difficile de ne pas penser à l’allocution de Melania Trump, devenue depuis première dame des États-Unis, copiée sur celle de sa prédecesseure, Michelle Obama.

Plus tard, dans un clip présenté juste avant le générique, on voit le vrai Ray Kroc expliquer sans rougir dans une entrevue d’archives qu’il a « choisi » le nom McDonald’s pour ses établissements parce que ça sonnait bien.

On regarde ce milliardaire mentir à la face d’une Amérique qui en redemande, cette Amérique obèse de malbouffe qui continue de s’empiffrer, et on se dit qu’avec l’ère Trump qui s’amorce, Le fondateur est un film de son temps.

