Paris — Le cinéaste Roman Polanski présidera la prochaine cérémonie des César en France. L’Académie des arts et techniques du cinéma a annoncé mercredi que le réalisateur, âgé de 83 ans, livrera les discours d’ouverture et de clôture de la cérémonie, qui se déroulera le 24 février à Paris. Roman Polanski, qui vit en France, a remporté huit César au fil de sa carrière. Il a mis la main quatre fois sur le César du meilleur réalisateur pour ses films Tess, Le pianiste, L’écrivain fantôme et La Vénus à la fourrure. Le président de l’Académie, Alain Terzian, a déclaré que le cinéaste est un « esthète insatiable » qui « réinvente son art et ses oeuvres au fil des époques ». Roman Polanski fait l’objet d’accusations aux États-Unis pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure, il y a près de 40 ans.