Dans les coulisses du cinéma à Paris

J’arrive de Paris, après enchaînement d’entrevues aux Rendez-vous d’Unifrance avec les cinéastes et les acteurs, dont les films sortiront chez nous en 2017. Au chic quartier de l’Opéra, on a une vue imprenable sur les ors et les muses du palais Garnier, mais à pleins couloirs de notre hôtel, le nom de Trump résonne avec mille points d’exclamation, comme un peu partout. Le cinéma, c’est aussi la vie…

Unifrance trimballe la presse étrangère. Réceptions, hommages, ceci et cela. Le ministère de la Culture a pignon sur rue de Valois. Sa titulaire, Audrey Azoulay, y recevait lundi quatre journalistes — j’en fus — avant la cérémonie d’un prix honorifique remis à Isabelle Huppert. Elle est la troisième ministre sur ce siège en quatre ans ; en poste depuis février dernier. Ça a roulé, rue de Valois.

La veille, Audrey Azoulay était allée voir le one man show de l’animateur Michel Drucker aux Bouffes Parisiens avec François Hollande, ce dernier ayant préféré sortir plutôt que de suivre en direct le deuxième débat télévisé des candidats de la gauche appelés à lui succéder. Pied de nez qui causait l’émoi en France.

Cette ministre qui vantait, imperturbable, le spectacle de Drucker, appartient au dernier bastion des fidèles d’un président bien diffamé. Nul ne l’attend au poste aux prochaines élections en mai. La voici à l’heure des bilans, pas trop mauvais au demeurant, avec budgets accrus pour la Culture, coup de pouce au Patrimoine, à la lecture, etc. Côté cinéma, l’accès à de meilleurs crédits d’impôt aura ramené plusieurs tournages au pays, après nombreux exils pour considérations budgétaires.

Tout n’est pas rose pour autant. Les parts de marché du cinéma français ont dégringolé de 69 % hors du pays en 2016, par rapport au cru précédent. Une situation conjoncturelle, estime Audrey Azoulay en écho aux dirigeants d’Unifrance. Pas de comédies exportables à la Intouchables, Famille Bélier et compagnie. Surtout aucun blockbuster en anglais, à l’américaine. Guère trop français dans l’esprit, ces films-là, mais sous drapeau bleu, blanc, rouge, vrais succès planétaires venus gonfler les chiffres des exportations.

Jean-Paul Salomé, le président d’Unifrance, mise beaucoup en 2017 sur Valerian, le Luc Besson nouveau. Effets spéciaux, science-fiction et langue anglaise, aptes à attiser le public sous toutes latitudes. Bien fou qui résumerait pour autant le cinéma de l’Hexagone à ses embardées dans les ornières américaines.

La France possède un réseau de salles et des modes de financement uniques au monde. Son public maison s’accroît au grand écran quand il s’amenuise ailleurs. Ses comédies non exportables font le plein de spectateurs en leur sol. Ses films d’auteur continuent de rouler, Elle de Verhoeven par exemple. Mais la vigilance s’impose là-bas pour maintenir le cap sur la qualité.

Isabelle Huppert recevait d’Unifrance, rue de Valois « a French Cinema Award », comme ils disent, dans la foulée du Golden Globe récolté à Hollywood pour sa prestation dans ce Elle-là. La rousse interprète de La pianiste, qui souhaiterait tourner avec Xavier Dolan, a l’intelligence de prendre contact à l’étranger avec les cinéastes qui l’intéressent, qui lui font signe, tôt ou tard. Ses prix récoltés sur le trône d’Hollywood font saliver tout particulièrement la France. On est toujours le colonisé de quelqu’un.

Les acteurs québécois à Paris

À l’opposé, ce qui frappe à Paris, c’est le règne… des acteurs québécois. La comédie favorite en France, Demain tout commence, donne la vedette, aux côtés du populaire Omar Sy, à Antoine Bertrand (admiré par le cinéaste dans Starbuck), lequel a joué aussi dans Le petit locataire avec Karin Viard.

Le succès des films de Xavier Dolan a permis à des interprètes comme Niels Schneider (à qui Libération vient de consacrer un grand portrait), Suzanne Clément, Anne Dorval et Monia Chokri de tourner en France. Accueillis à bras ouverts, comme des enfants chéris.

Pas nouveau, le phénomène, mais il a pris le mors aux dents. Carole Laure avait déjà été adoubée là-bas grâce aux films de Gilles Carle et Marie-Josée Croze, dans la foulée de son rôle de junkie (primé à Cannes) pour Les invasions barbares de Denys Arcand. Yves Jacques, après le triomphe du Déclin de l’empire américain, fut de la famille cinéma de Claude Miller. Le succès de C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée valut à Marc-André Grondin un César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Le premier jour du reste de ta vie. N’empêche, ça explose.

On le constate : les films ayant propulsé nos acteurs sur l’arène française, distribués là-bas (condition sine qua non), ont les deux pieds ancrés dans la culture québécoise, sans s’éparpiller à travers des compromis de coproductions.

Morale de l’histoire : faites des films authentiques, aux assises solides. Réussis, ils pourraient se muer en clés d’or pour ouvrir les portes de la ville la plus cinéphile du monde, quoique inclinée devant une Amérique si loin, si proche, si clignotante à son tour.