Chercher la femme (et la trouver)

Des actrices de tous les âges et de tous les horizons mordent à belles dents dans des rôles fort éloignés de la soubrette ou de la femme fatale, capables de mener le bal ou de semer le trouble. En cette matière, plusieurs cinéastes européens savent faire la part belle à des héroïnes volontaires et ingénieuses.

À ce chapitre, l’un des maîtres absolus se nomme Pedro Almodóvar, lui qui n’a jamais cessé de célébrer les femmes, car que serait son cinéma sans elles ? Le cinéaste espagnol est encore reparti bredouille de Cannes, mais les fidèles seront au rendez-vous pour Julieta (20 janvier), inspiré de l’oeuvre d’une grande dame de la littérature canadienne et lauréate d’un prix Nobel, Alice Munro.

Beaucoup de critiques n’ont pas caché leur déception de voir la Palme d’or échapper à la réalisatrice allemande Maren Ade pour sa tonifiante comédie Toni Ardmann (17 février). Son succès international, et une réelle possibilité de s’imposer dans la course aux oscars, ajoute du piquant à cet affrontement père-fille : d’un côté, une femme de carrière zélée, et de l’autre, un père à la fois bordélique et borderline.

Du zèle, et du culot, il en faut pour s’enrôler dans l’armée, surtout quand on est une femme. Delphine et Muriel Coulin évoquent un douloureux retour à la réalité, celui de soldates en « sas de décompression » à Chypre après un séjour en Afghanistan. Dans Voir du pays (14 avril), titre ironique, ces femmes de combat(s) découvriront que dans leurs rangs, la guerre est loin d’être finie.

Les drames conjugaux inspirent depuis toujours les cinéastes, et les personnages féminins y révèlent leur vulnérabilité, mais aussi leur force de caractère. Comptez sur le doigté du cinéaste iranien Asghar Farhadi (Une séparation) pour explorer les tourments d’un couple après une violente agression sur une femme qui incite son mari à mener sa propre enquête pour mettre la main sur le coupable dans Le Client (20 janvier). Et que dire de la perte d’un enfant ? Emmanuelle Seigner voit le sien réduit à l’état végétatif après un grave accident dans Réparer les vivants (10 mars), de Karell Quillévéré, alors que son jeune coeur pourrait sauver la vie d’une femme interprétée par nulle autre qu’Anne Dorval dans ses premiers pas au cinéma français.

Photo: Les Films Séville

Les Belges semblent attentifs aux aléas de la vie à deux. D’abord, l’usure du temps s’affiche avec cruauté dans L’économie du couple (31 mars), de Joachim Lafosse, alors que les parents de jumelles s’entre-déchirent pour la possession d’une maison : elle l’a payée, lui l’a refaite de fond en comble, à qui reviendra-t-elle ? Le climat est tout aussi tendu dans Noces (31 mars), du Belge Stephan Streker, suivant la quête de liberté d’une jeune Pakistanaise que ses parents veulent marier contre son gré, un thème qui n’a malheureusement rien perdu de son actualité.

Et les infidélités dans tout cela ? La chanteuse Dalida a connu sa large part de trahisons, au moins consolée par la dévotion des foules en délire. Elle revivra, de son enfance à sa gloire, grâce à Lisa Azuelos dans une biographie (avril), visiblement destinée aux admirateurs — encore très nombreux.