Héro(ïne)s ordinaires

Vous trépignez à l’idée de retrouver Wonder Woman, Spider-Man et autres justiciers masqués ? Prenez votre mal en patience, la saison des superhéros débute en juin. D’ici là, rabattez-vous sur de simples mortels ou sur quelques créatures hirsutes. Vous ne vous en porterez pas plus mal.

Pour 20 th Century Women (20 janvier), Mike Mills s’est inspiré de sa mère pour créer trois femmes de différentes générations à la recherche d’amour et de liberté dans les années 1970. L’honneur de les incarner revient à Annette Bening, Greta Gerwig et Elle Fanning.

Photo: Métropole Films

De retour en décembre dans Star Wars VIII — où nous ferons nos adieux à la générale Organa —, Adam Driver incarnera d’abord un simple chauffeur d’autobus aux côtés de Golshifteh Farahani dans Paterson de Jim Jarmusch (24 février).

Dans Gifted de Marc Webb (12 avril), Luke Evans met de côté son costume de Capitaine America pour incarner un célibataire se battant contre sa mère (Lindsay Duncan) pour la garde de sa nièce surdouée (McKenna Grace).

Deux ans après Trainwrecked, Amy Schumer revient dans le rôle d’une trentenaire un peu fofolle qui entraîne sa mère ultra-coincée (Goldie Hawn) en Équateur dans Snatched de Jonathan Levine (12 mai). Leur relation sera mise à rude épreuve lorsqu’elles seront kidnappées…

Faits vécus

La mention « inspiré de faits vécus » n’est pas toujours gage de qualité. L’aplomb de Michael Keaton dans la bande-annonce du drame biographique de John Lee Hancock, Le fondateur (20 janvier), inspire toutefois confiance. Secondé par Nick Offerman et John Carroll Lynch, dans les rôles de Dick et Mac McDonald, l’inoubliable Birdman y interprète Ray Kroc, qui acheta en 1961 l’empire du Big Mac.

Photo: Entract Films

Lauréat d’un Oscar pour Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, le caméléon Matthew McConaughey incarne un homme malchanceux qui s’associe à un géologue (Edgar Ramirez) dans l’espoir de trouver une mine d’or dans la forêt indonésienne. Or de Stephen Gaghan (27 janvier) s’inspire du scandale de la mine d’or de Bre-X à Busang.

Monstres et merveilles

L’un des monstres les plus célèbres du cinéma reprend du service dans Kong — Skull Island de Jordan Vogt-Roberts (10 mars). Brie Larson, oscarisée pour Le monde de Jack, Samuel L. Jackson et Tom Hiddleston sont de l’expédition. Emma Watson explore le monde merveilleux de Disney dans le remake en prises de vue réelles du somptueux film d’animation de 1991, La belle et la bête, de Bill Condon (17 mars). Dan Stevens y incarne le monstre au coeur tendre et Luke Evans, le fourbe Gaston.

Scarlett Johansson prête ses traits caucasiens au major Motoko Kusanagi dans Ghost in the Shell de Rupert Sanders (31 mars), d’après les célèbres manga et films d’animation japonais. Outre Pilou Asbaek, Michael Pitt et Juliette Binoche, on retrouve le grand cinéaste Takeshi Kitano au sein de la prestigieuse distribution.

Au son du Awesome Mixtape no 2 de leur ami Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Seldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (voix de Bradley Cooper) et Groot (voix de Vin Diesel) sont de retour pour de nouvelles aventures dans Les gardiens de la galaxie vol. 2 de James Gunn (5 mai).

Vers l’infini et au-delà

Depuis des lunes, la planète rouge inspire moult créateurs. On retrouvera ainsi à l’affiche deux films où Mars est au coeur du récit. Dans L’espace qui nous sépare de Peter Chelsom (3 février), un garçon né sur Mars (Asa Butterfield) se rend pour la première fois sur Terre. Dans Vie de Daniel Espinosa (24 mars), des astronautes (Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds) découvrent sur Mars une forme de vie plus intelligente que la nôtre.

En attendant de découvrir la suite de son film culte, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, en octobre, on se précipitera au cinéma pour découvrir ce que nous réserve Ridley Scott dans le nouveau volet de sa célébrissime franchise, Alien – Covenant (19 mai). Reprenant les rôles qu’ils tenaient dans le précédent épisode, Prometheus, Michael Fassbender, Noomi Rapace et Guy Pearce croient y avoir découvert le paradis au fin fond de notre galaxie : c’est plutôt l’enfer qui les attend.