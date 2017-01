Asghar Farhadi: apparences trompeuses

Asghar Farhadi est l’un des cinéastes les plus en vue auprès des cinéphiles. Depuis la sortie en 2011 de son film Une séparation, lauréat de l’Ours d’or à Berlin ainsi que des César, Golden Globe et Oscar du meilleur film en langue étrangère, le cinéaste iranien est désormais assuré d’une bonne place dans les plus grands festivals. Après Le passé et son prix d’interprétation féminine à Cannes, voici que paraît Le client, qui lui est reparti du même festival avec les prix du scénario et de l’interprétation masculine. À partir d’un récit gigogne, l’auteur revisite ses deux obsessions : le couple et le mensonge. Entretien.

Campé à Téhéran, de nos jours, Le client raconte l’histoire d’Emad et de Rana, un jeune couple d’acteurs qui s’apprêtent à monter La mort d’un commis voyageur, d’Arthur Miller. Le film débute alors qu’Emad et Rana doivent quitter leur appartement en catastrophe après qu’un tremblement de terre eut abîmé la structure de leur immeuble. Déménagés, ils apprennent que leur nouveau logis abritait jusqu’à tout récemment une prostituée. Puis, voilà qu’un jour, pendant qu’Emad donne un cours au lycée, un ancien client s’introduit chez eux et attaque Rana.

J’aime cette idée d’un événement d’emblée facile à lire, clair, qui s’avère finalement beaucoup plus complexe. C’est un dispositif dramaturgique fertile. Le réalisateur Asghar Farhadi

Traumatisée, cette dernière refuse d’aller voir la police et peine à reprendre le cours de son existence. Rongé par un sentiment d’impuissance, Emad entreprend pour sa part de retrouver le coupable.

Révélations inattendues

En filigrane, le réalisateur et scénariste critique le machisme délétère de sa société. Et, comme dans ses oeuvres précédentes, une situation de départ en apparence limpide ouvre sur un abyme de développements troubles.

Photo: Michel Euler Associated Press

« J’aime cette idée d’un événement d’emblée facile à lire, clair, qui s’avère finalement beaucoup plus complexe, confie Asghar Farhadi. C’est un dispositif dramaturgique fertile : à mesure que je pèle les différentes couches, cet incident de départ en vient à servir d’agent révélateur de la nature profonde des personnages. L’incident, la crise, enclenche un processus, justement, de révélations inattendues qui cachent davantage de révélations, comme des poupées gigognes, oui. »

Inhérente complexité

À ce propos, l’intégration de la pièce de Miller est judicieuse puisqu’au coeur de son intrigue se trouve un secret — l’infidélité du père — qui empoisonne tous les rapports familiaux.

Comme dans À propos d’Elly, sur la disparition d’une célibataire mystérieuse lors d’un week-end entre amis, Une séparation, sur le chaos juridique qu’engendre une série de malentendus dans la maisonnée d’époux chicaniers, et Le passé, sur un ancien conjoint témoin des complications qui plombent la nouvelle relation de son ex, ce sont d’abord les dissimulations et les mensonges blancs des uns et des autres qui empêchent la vérité d’éclater.

Et lorsque cela survient, personne n’en sort indemne, à commencer par ceux qui se percevaient comme vertueux (ici le mari).

Ainsi en va-t-il dans la vraie vie ?

« Si on se donne la peine d’observer, on comprend combien les gens sont compliqués. Les relations humaines le sont elles aussi, forcément », croit Asghar Farhadi.

Couple en péril

Au centre du récit de ce plus récent long métrage se trouve donc un couple en passe d’imploser. En formation, en fin de parcours ou d’ores et déjà éclaté, le couple constitue en l’occurrence une figure récurrente dans le cinéma de Farhadi.

« C’est inconscient de ma part, et c’est de toute évidence plus fort que moi : quand j’écris, c’est toujours les membres d’un couple qui s’imposent en tant que personnages principaux. Je ne me bats pas contre cet instinct, car ça me permet d’explorer une foule d’enjeux extérieurs à la vie matrimoniale [tels que la justice et les iniquités entre les sexes] tout en ayant accès à deux perspectives : masculine et féminine. »

Succès et pression

Lorsqu’on l’interroge sur la pression accrue qui accompagne un succès comme le sien, avec chaque film dorénavant attendu comme une oeuvre supérieure, Asghar Farhadi se fait philosophe. « Je ne peux pas penser à ça pendant la conception d’un projet. Ça deviendrait paralysant. Ça me forcerait à envisager mon travail dans un contexte de compétition par rapport à mes pairs. Et ça, ça tuerait ma passion pour le cinéma. »

Le client prend l’affiche le vendredi 3 février.