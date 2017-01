D’un rêve à l’autre

Ceux qui l’admiraient déjà pour ses remarquables courts métrages (La ronde, Le futur proche) ne seront pas déçus par son premier long métrage. Bien au contraire. Avec la même délicatesse, Sophie Goyette propose dans Mes nuits feront écho une réflexion sur le deuil, l’espoir et la renaissance à travers les rêves, éveillés et nocturnes, de trois personnages déçus par leur destin.

Après avoir quitté son emploi de princesse de fêtes pour enfants, une musicienne orpheline (Éliane Préfontaine) va tenter sa chance comme professeure de piano au Mexique. Elle y rencontre un photographe amateur en deuil de sa mère (Gerardo Trejoluna) qui propose à son père (Felipe Casanova) un dernier voyage. Le vieil homme, qui chérit le souvenir d’une femme aimée, choisira la Chine comme destination.

Au cours de cet envoûtant drame introspectif empreint de mélancolie, bercé par Chopin et Rachmaninov, où l’on avance un peu désorienté comme dans un rêve, un personnage affirme que tous les rêves des gens forment un seul grand rêve, tandis qu’un autre se demande comment savoir si l’on rêve ou non. Et si de cette façon Sophie Goyette suggérait que son film est en réalité un rêve sur grand écran où chacun y trouverait l’écho de ses propres déceptions, de ses propres ambitions ?

De fait, par le biais des récits d’Éliane, de Romes et de son père Pablo, lesquels forment un récit gigogne où la cinéaste brouille habilement les frontières entre le rêve, la rêverie et le réel, Sophie Goyette tend un miroir juste de ce que nous traversons tous à un moment ou l’autre de notre existence. Si juste qu’on aurait souhaité qu’elle étoffe quelque peu les dialogues, où chaque silence vaut autant que chaque mot, comme dans ce touchant échange avec la dame aux orchidées (Marie-Ginette Guay), afin que l’expérience onirique qu’elle propose se prolonge davantage.

Afin de faciliter la réflexion chez le spectateur, la réalisatrice lui donne le temps de bien s’imprégner des lieux, qu’elle cadre avec soin tout en préservant leur mystère, et d’accompagner discrètement les personnages, qu’elle filme souvent de dos dans des plans-séquences aux mouvements parfois imperceptibles. Ce faisant, Sophie Goyette permet ainsi à chacun de quitter la salle en ayant l’impression d’être un membre à part entière de la grande famille humaine.