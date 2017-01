Naissance d’une nation (The Birth of a Nation)

En Virginie, au début du XIXe siècle, le jeune Nat Turner, fils d’esclaves, développe une passion pour la lecture, laquelle attire l’attention de l’héritière d’une riche famille blanche. Au fil des ans, Nat devient un prédicateur apprécié et l’esclave préféré de Samuel Turner, le propriétaire de la plantation. Mais ce dernier est victime de graves pressions financières qui l’incitent à accepter l’offre d’un ami d’utiliser les dons oratoires de Nat pour aider les propriétaires voisins à assujettir leurs esclaves indisciplinés. L’expérience du prédicateur l’amène toutefois à découvrir les conditions atroces dans lesquelles vivent ses camarades et à en venir graduellement à fomenter un plan visant à les libérer de l’esclavage.

En donnant à son premier long métrage le titre du controversé classique de D. W. Griffith (autant salué pour son invention filmique que dénoncé pour son contenu raciste), l’acteur Nate Parker (The Great Debaters, Red Tails) annonce bien son travail de réappropriation historique : célébrer au grand jour une révolte méconnue dont les leçons lui semblent encore s’appliquer au présent. Résultat : un film coup-de-poing dont l’émotion et la force compensent un schématisme occasionnel et un manque de nuances. Malgré des personnages secondaires esquissés, une musique pompière et une facture formelle assez classique, l’ensemble, par l’intelligence de son scénario, la puissance de son interprétation et l’originalité de sa vision, s’impose comme une oeuvre marquante sur l’Amérique d’hier et son legs douloureux à celle d’aujourd’hui. Mais surtout, The Birth of a Nation annonce clairement, par l’assurance de la mise en scène et de l’interprétation de son auteur, la naissance d’un véritable cinéaste politique.