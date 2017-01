Ébranlé par la noyade de leur jeune fils, un couple adopte un petit orphelin qui a le pouvoir de rendre réels ses rêves, y compris ceux habités par une créature terrifiante et meurtrière. — Mélange touchant de drame fantastique et psychologique. Images saisissantes. Réalisation sensible et efficace. Interprétation sentie.

Before I Wake (4) É.-U., 2015, 97 min. Drame d’horreur de Mike Flanagan avec Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay.