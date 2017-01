Quelques jours après la tuerie de Charlie Hebdo, un médecin de 40 ans (Mimi Branescu) est contraint de se rendre chez sa mère pour assister à une veillée funèbre en hommage à son père, décédé 40 jours plus tôt. Le pope étant coincé dans un bouchon de circulation, la famille picole et papote en attendant de pouvoir dîner. Tourné en une suite de plans-séquences fluides dans un appartement bordélique, ce film du réalisateur de La mort de Dante Lazarescu s’avère une fascinante et jubilatoire incursion dans une famille dysfonctionnelle, doublée d’une fine radioscopie de la Roumanie moderne.



Sieranevada ★★★★ Roumanie, 2016, 173 min. Comédie dramatique de Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea, Marin Grigore et Tatiana Iekel.