«Arrival» de Villeneuve en force aux BAFTA

Boudé aux Golden Globes, le film Arrival (L’arrivée), du réalisateur québécois Denis Villeneuve, a été chouchouté par les Anglais, qui lui ont réservé neuf catégories aux British Academy Film Awards (BAFTA) de 2017. C’est deux de moins que le meneur de la course, La La Land (Pour l’amour d’Hollywood) de Damien Chazelle, qui a ravi la presse étrangère plus tôt cette semaine.

L’oeuvre de science-fiction, qui met en vedette Amy Adams et Jeremy Renner, fait partie de la liste des cinq finalistes de la catégorie du meilleur film. Denis Villeneuve est aussi dans la course pour décrocher la récompense remise au meilleur réalisateur. Le mois dernier, Arrival a remporté deux prix lors de la remise des Critics’ Choice Awards, aux États-Unis.

Le film de Villeneuve fait aussi partie des 10 finalistes rendus publics mardi dans la catégorie du meilleur film de la Guilde des producteurs d’Amérique, dont le gagnant remportera le prix Darryl F. Zanuck. Il se mesurera à La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea, mais aussi Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion et Deadpool. Les gagnants seront dévoilés le 28 janvier.

Aux BAFTA, La La Land mène la course avec 11 nominations. La comédie musicale, qui met en scène Ryan Gosling et Emma Stone, est notamment finaliste dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure interprétation masculine et de la meilleure interprétation féminine.

Le thriller psychologique Nocturnal Animals (Animaux nocturnes) compte neuf nominations. Les longs métrages I, Daniel Blake, Moonlight et Manchester By the Sea sont aussi nommés dans la catégorie du meilleur film.

Le prix du meilleur acteur sera remis à Andrew Garfield, Casey Affleck, Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling ou Viggo Mortensen. Du côté des actrices, les finalistes sont Amy Adams, Emily Blunt, Emma Stone, Meryl Streep et Natalie Portman.

La cérémonie des BAFTA aura lieu le 12 février. L’animation de la soirée sera assurée par l’écrivain, humoriste, acteur et réalisateur britannique Stephen Fry.