Chute des parts du cinéma québécois en 2016

10 janvier 2017 17h29

2016 n’aura pas été une cuvée championne pour les films québécois en salle, comme l’a recensé l’agence Cinéac, qui compile les chiffres pour l’ensemble de nos écrans. La part de marché du cinéma maison est passée de 7,2 % à 5,1 %, en termes de revenus bruts de 13 032 017 $ en 2015 à 8 836 934 $ pour l’année écoulée.

Il s’agit de la performance la plus faible pour les films québécois après 2012, qui avait atteint un creux historique depuis 2000 avec 4,8 % de parts de la tarte.

De toute façon, les grands écrans ont attiré au Québec moins de spectateurs que l’an dernier, avec une baisse de 4,9 %, passant de 182 736 238 $ à 173 780 926 $, côté recettes. Les habitudes de consommation de films dispersés désormais sur diverses plates-formes y étant sans doute pour quelque chose. « La fréquentation globale avait augmenté l’an passé de 6,4 %, rappelle Patrick Roy, président des films Séville. Ça varie beaucoup selon les pays. 2016 est une année record aux États-Unis, en hausse en France et en Angleterre, en baisse en Allemagne. Les fluctuations du cinéma local ont un impact important sur l’ensemble. »

Seul champion québécois à se hisser dans le Top 20 annuel des films les plus populaires, toutes origines confondues, la comédie Les 3 p’tits cochons 2 de Jean-François Pouliot y occupe le 15e rang avec des recettes de 2 762 695 $. 1 : 54 succès surprise pour le bon film de Yan England et Votez Bougon toujours de Jean-François Pouliot, à la barre de bien des films populaires, ont franchi aussi le cap du million. Dans le cas de Votez Bougon, sorti le 16 décembre, ses gains (1233 5864 en 2016) devraient déborder sur 2017 et il n’est pas exclu qu’il soit millionnaire deux années de suite.

Juste la fin du monde de Xavier Dolan arrive en quatrième position suivi de Nitro Rush d’Alain Desrochers. En gros, le cru de la dernière année, a produit peu de perles, même côté qualité. « Des films ont sous-performé par rapport à nos attentes, précise Patrick Roy. Mais en 2017 on espère une hausse avec Bon Cop, Bad Cop 2, De père en Flic 2, Hochelaga… »

2015 avait été plus glorieuse pour nos films en terme de fréquentation, avec une remontée de 28 % face au cru précédent, et quatre productions millionnaires.

Hausse des parts du cinéma américain

Dans ce Top 20 des chouchous 2016, tous les films, sauf Les 3 p’tits cochons 2, sont américains, Hollywood ayant encore de beaux jours devant lui. De fait, les films à grands déploiements dominent le peloton.

Deadpool de Tim Miller sur un héros aux super pouvoirs a engrangé le gros lot, suivi par l’animation 3D The Secret Life of Pets et Rogue One : A Star Wars Story, tous trois ayant dépassé le 5 millions au guichet sur nos écrans. Disney termine l’année en tête avec 21,9 % des parts de marché au Québec. Le cinéma américain, qui battait de l’aile en 2015, a remonté la côte, ses parts de 79 % ayant grimpé ici à 88,44 %.

Le septième art français, qui pique du nez chez nous depuis longtemps, a connu une légère baisse en 2016, passant de 4 % à 3,8 %, malgré la sortie de films importants et primés comme Dheepan de Jacques Audiard, Mustang de Deniz Gamze Ergüven, Marguerite de Xavier Giannoli, pour ne nommer qu’eux. Les oeuvres des autres pays ont fait une chute vertigineuse de 9,5 % à 2,3 %, mais 007 Spectre était britannique l’an dernier et Mad Max australien. Pas de blockbusters étrangers en 2016. Le cinéma d’auteur international nous avait offert en 2016 des oeuvres de grande qualité telles Le fils de Saul du Hongrois Laszlo Nemes, The Lobster du Grec Yorgos Lanthimos, Mia Madre de l’Italien Nanni Moretti, L’étreinte du serpent du Colombien Ciro Guerra, sans compter les autres. Un système de distribution souvent déficient et la perte d’Excentris dédié au cinéma d’auteur n’ont guère aidé la cause de la diversité en salles. « En 2017, Demain tout commence et Dalida sont des films français qui devraient marcher chez nous », prévoit Patrick Roy.

Le Devoir