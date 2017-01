Rétrospective Tanner à la Cinémathèque

Jusqu’au 29 janvier, la Cinémathèque québécoise consacre une rétrospective au cinéaste suisse Alain Tanner. Son oeuvre la plus magistrale, Dans la ville blanche, errance d’un marin entre deux amours (Bruno Ganz) dans le vieux Lisbonne (1983) est un bijou impressionniste. Des films post-soixante-huitards, comme La salamandre (1971) avec Jean-Luc Bideau et Bulle Ogier, ou Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 avec Miou-Miou et Jean-Luc Bideau (1976), témoignent de la modernité de son regard anticonformiste et de son refus de tout démontrer.