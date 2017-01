Golden Globes 2017: de paillettes et de diversité

Fidèle à leur habitude, les tenants des Golden Globes n’ont voulu vexer personne et choyer tout le monde. Ainsi l’Association hollywoodienne de la presse étrangère (AHPE) a-t-elle récompenser les artisans d’une multitude d’oeuvres cinématographiques et télévisuelles plutôt que de sacrer ceux issus d’une poignée de titres phares, exception faite de La La Land dans la catégorie comédie.



Raconter leurs histoires

Photo: Kevin Winter / Getty Images / Agence France-Presse

Le sacre de La La Land

Plus de lauriers

Photo: Kevin Winter/Getty Images/Agence France-Presse

Animation sans risque

Meryl politique

Jimmy Fallon agissait comme maître de cérémonie pour la première fois. Rompu aux défilés de stars, Fallon a privilégié une approche musicale et un ton gentillet. D’évidence, on a voulu célébrer cette année la diversité, une question brûlante dans l’industrie.Sous haute surveillance alors que le FBI, la CIA et des contractants privés veillaient au grain à l’extérieur comme à l’intérieur du Beverly Hilton, la 74e cérémonie des Golden Globes s’est amorcée par un numéro de comédie musicale bien réglé et bourré d’allusions aux films et séries marquantes de l’année, de Westworld à Rogue One en passant par Stranger Things et Arrival (reparti bredouille). Le tout s’est clos par un clin d’œil à La La Land, version gaie, avec un pas de deux romatico-comique entre Jimmy Fallon et Justin Timberlake.Hasard ou préméditation, le thème de la diversité, on l’a évoqué, a raisonné le reste de la soirée.Créateur et vedette d’Atlanta, désignée meilleure série humoristique, Donald Glover, aussi sacré meilleur acteur dans cette catégorie, a salué « Atlanta et les noirs d’Atlanta, qui sont incroyables, et qui sont vivants et qui font des choses incroyables ».Lauréate pour la meilleure actrice dans une télésérie d’humour, Tracee Ellis Ross, vedette de Black-ish, a pour sa part débuté ses remerciements en dédiant son prix à « toutes les femmes, les femmes de couleurs, et les gens colorés, et à ceux qui racontent leurs histoires ».Peu après, la productrice Nina Jacobson a déclaré que « la justice est tout sauf aveugle lorsqu’il est question de race, de genre et de célébrité », en allant cueillir le prix du meilleur téléfilm ou série limitée pour The People vs O.J. Simpson : American Crime Story, qui a aussi valu un prix à la comédienne Sarah Paulson.Nommée meilleure actrice de soutien pour le film Fences, Viola Davis s’est réjouie qu’Hollywood ait enfin adapté la pièce gagnante du Pulitzer signée August Wilson, rare dramaturge noir à avoir été porté au grand écran.Dans l’intervalle, Twitter a marqué le coup de toutes ces victoires avec le mot-clic #GoldenGlobesSoBlack, l’antithèse de #OscarSoWhite.Meilleur film en langue étrangère, Elle a permis à Paul Verhoeven de féliciter l’AHPE pour « son ouverture d’esprit » en récompensant un film dont l’héroïne, une Isabelle Huppert que le vétéran cinéaste a louangée, n’est pas sympathique.La rousse actrice lui a rendu la pareille, surprise et émue de gagner le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique. « Ne vous attendez pas à ce que le cinéma érige des murs ou des frontières ! », a-t-elle lancé.En présentant les nominations dans la catégorie du meilleur scénario, la vedette de Rogue One, Diego Luna, a multiplié les paroles en espagnol, sourire en coin, sous les applaudissements nourris de l’assistance.Damien Chazelle, auteur de La La Land, a sans surprise fait mordre la poussière à ses concurrents dans la catégorie en question. Chazelle l’a aussi emporté pour la meilleure réalisation. Le film avait auparavant gagné les prix de la meilleure musique et de la meilleure chanson.Rebelote pour La La Land avec la victoire de Ryan Gosling en tant que meilleur acteur, comédie ou comédie musicale, à l’issue d’une présentation désopilante d’Amy Schumer et Goldie Hawn. La partenaire de Gosling, Emma Stone, donnée favorite, a elle aussi été couronnée.La victoire du film comme meilleur film – comédie ou comédie musicale, n’a surpris personne.La toute première récompense de la soirée s’est avérée la plus incongrue alors qu’Aaron Taylor-Johnson, caricatural dans le terrible Nocturnal Animals, s’est vu remettre la statuette du meilleur acteur de soutien dans un film. Mahershala Ali, pour Moonlight, et Jeff Bridges, pour Hell or High Water, étaient plus méritants.En revanche, les autres catégories de pointe ont pour la plupart récompensé les favoris. Ce fut par exemple le cas avec la double victoire de The Crown, énorme succès de Netflix ayant valu un « globe doré » à la production ainsi qu’à la vedette Claire Foy, qui incarne une jeune Elisabeth II.Ce le fut également lorsque Casey Affleck, fabuleux dans Manchester By the Sea, et reparti avec le prix du meilleur acteur pour un film dramatique.Ce le fut encore lorsque l’équipe de Moonlight, sur la quête d’affirmation en trois temps d’un Afro-Amércain homosexuel, est montée sur scène à l’annonce de la victoire du film en tant que meilleur drame.Oui, le thème fédérateur fut certainement celui de la diversité.Doit-on le préciser, l’absence tant des piques cinglantes de Ricky Gervais, en poste lors des 67e, 68e, 69e et 73e, que de la drôlerie acidulée du tandem formé par Tina Fey et Amy Poehler, aux commandes de la 70e à la 72e édition, s’est faite cruellement sentir.On l’a évoqué, Jimmy Fallon s’est borné à des commentaires résolument inoffensifs, même lorsqu’il a fait une allusion indirecte à l’élection controversée de Donald Trump, que plusieurs lui avaient reproché, justement, d’avoir trop ménagé lors de son passage au Tonight Show.Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush, les coréalisateurs du film d’animation Zootopia, ont réussi à être plus explicites en disant qu’ils avaient fait un film contre ceux « qui tentent de nous gouverner en utilisant la peur ».En recevant son prix honorifique, Meryl Streep a noté que tous, dans la salle, appartenaient aux catégories d’individus les plus détestés du moment : des gens de Hollywood, la presse, et des étrangers. Et que si l’Amérique les fout tous dehors, cette dernière n’aura plus rien d’autre à regarder que du football. Quant à la presse, sans elle, la vérité est menacée selon la comédienne.Visiblement inquiète de la suite des choses sous l’administration Trump, Meryl Streep a conclu, un sanglot dans la voix, en citant son amie Carrie Fisher, décédée récemment :« Take your broken heart and make it into art », ou « Prends ton coeur brisé et fais-en de l’art. »Heureusement qu’elle était là.