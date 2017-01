«Parlez-nous d’amour» au MNBAQ

L’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois, qui s’est donné pour mission de restaurer et de numériser l’ensemble du patrimoine cinématographique d’ici, poursuit son travail tout aussi important de diffusion. Plus récent exemple de cette nouvelle stratégie : la projection spéciale, le 11 janvier au pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec, de la version restaurée, en 2011, de Parlez-nous d’amour. On se souviendra que cette satire vitriolique du milieu de la télévision de variété fit scandale à sa sortie en 1976.

Coécrit avec une lucidité cinglante par nul autre que le dramaturge Michel Tremblay, alors déjà rompu aux codes cinématographiques après le court métrage Françoise Durocher, waitress et le long métrage Il était une fois dans l’Est, le scénario ne fait pas de quartier. L’histoire suit l’éveil douloureux de Jeannot, un animateur vedette, idole de ces dames, qui en vient à honnir tant son industrie que ceux qui gravitent autour de celle-ci, des producteurs libidineux aux agents corrompus en passant par les journalistes véreux.

Aussi Jeannot décide-t-il de révéler à son public largement féminin le « club des varices », comme on le désigne en coulisse, l’envers hideux du décor rose bonbon.

Énorme succès

On l’a évoqué, Parlez-nous d’amour en a choqué plus d’un et plus d’une lorsqu’il prit l’affiche la même année, incidemment, que Network : Main basse sur la télévision, satire américaine celle-là du monde de l’information télévisée. Hormis la teneur acerbe, sans compromis du propos, le fait que Jacques Boulanger, à l’époque un véritable animateur vedette, incarne une variation de sa propre image en un tel contexte déstabilisa. Sa présence ajoute un surcroît d’authenticité inconfortable.

C’était là un choix brillant de la part du réalisateur et coscénariste Jean-Claude Lord (Bingo, La grenouille et la baleine), et courageux de la part du principal intéressé, qui aurait pu y laisser sa carrière.

Rien de tel ne survint, on le rappelle.

Charge critique intacte

La projection du film sera précédée par une vidéo de présentation qu’Éléphant a réalisée avec Michel Tremblay, qui précise entre autres :

« Ma violence est verbale, et je crois la violence verbale très efficace dans une oeuvre de dénonciation comme celle que vous allez voir. »

Dès lors qu’on adhère au postulat des coauteurs, on peut se demander si la télévision, moins hégémonique depuis la multiplication des plateformes de diffusion, a changé.

Le cynisme et le mépris des téléspectateurs règnent-ils encore en maîtres derrière les portes insonorisées des réunions de production ?

On ne manquera pas de se poser la question en revoyant Parlez-nous d’amour, qui bien qu’il n’ait retrouvé son lustre d’antan que ces dernières années n’en avait pas moins conservé intacte sa charge critique.

À noter que cette présentation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Éléphant et le MNBAQ, qui diffuse une fois par mois un film tiré du catalogue de l’organisme.