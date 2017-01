Mon papa est plus névrosé que le tien

Si Émile Gaudreault menait une carrière hollywoodienne, on dirait de lui qu’il est l’as du « high concept », cette idée accrocheuse résumée en peu de mots et d’une redoutable efficacité. Plusieurs des comédies portant sa griffe (Louis 19, le roi des ondes, Idole instantanée) ou son regard (Mambo Italiano, Le sens de l’humour) témoignent de cette capacité, qu’il sait souvent transformer en succès populaire.

Le cinéaste connaît aussi le prix de ce succès ; il n’a qu’à revoir Edtv (le remake affligeant de Louis 19) pour comprendre que la réussite ne repose pas uniquement sur une idée, si lumineuse soit-elle. On pourrait toutefois le croire en vacances devant Père fils thérapie !, variation résolument française de sa comédie policière De père en flic, cet équivalent d’un gigantesque et lucratif braquage de banque au box-office québécois, en partie dominé par Michel Côté et Louis-José Houde.

Les deux vedettes n’ont pas fait le voyage avec Gaudreault, mais tout le reste semble avoir suivi : la structure de l’intrigue, les bonnes répliques, les meilleurs gags visuels, et quelques acteurs québécois à l’accent soigneusement gommé aux fins de la coproduction. On y gagne toutefois côté paysages, et ceux de Haute-Provence sont à couper le souffle, ainsi qu’une certaine diversité plus proche de la réalité beur blanc rouge : qui s’en plaindra ?

Sûrement pas le public français, jamais friand de comédies québécoises, et qui découvrira les différends qui opposent le pro de la gâchette Jacques Laroche (Richard Berry, le parfait grognon) à son fils Marc (Waly Dia, un humoriste qui monte, comme Louis-José Houde à l’époque), loin du profil du ripou. Leur mission n’a pas changé : infiltrer un groupe de croissance personnelle en forme de colonie de vacances pour tirer les vers du nez à un avocat (Jacques Gamblin, éteint ou survolté) lié à un puissant caïd ayant pris en otage un collègue policier.

On connaît la suite, du moins dans nos contrées, alors que ces deux-là ne peuvent se blairer, mais vont multiplier pirouettes et coups de gueule au milieu d’une bande de personnages tout aussi caricaturaux. Seule véritable nouveauté dans l’affaire, une femme (l’énergique Julie Ferrier) a remplacé le thérapeute bourru de la version québécoise, mais dont la présence ne suscite à peu près aucune tension sexuelle parmi ces mâles plus ou moins alpha, trop empêtrés dans leurs névroses pour jouer la carte de la séduction. Les esprits chagrins diraient qu’il s’agit là d’un trait éminemment québécois…

Ce film en aucun cas destiné au « marché » d’ici — pour cela, on compte davantage sur De père en flic 2, toujours signé Émile Gaudreault — témoigne de la solidité et de la drôlerie de cette prémisse psycho-pop. Mais Père fils thérapie ! distille le même embarras qui nous afflige depuis toujours devant le pillage des studios américains à l’égard des comédies françaises. Vrai que le public, peu importe la latitude, préfère souvent les sentiers battus aux chemins escarpés, comme en témoigne le phénomène des suites. Il trouvera sans doute amusante la balade bien balisée de ces pères manquants et de ces fils manqués, avec accent familier en prime.

