Bienvenue au pays du froid

Comment les artistes d’aujourd’hui pensent-ils la neige dans leurs oeuvres ? Entre technique et poétique, symbolisme et syncrétisme, Le Devoir explore cette humeur blanche qui colore nos imaginaires. Dans ce volet, un panorama des plus belles et signifiantes neiges au cinéma.

On peut reprocher au cinéma québécois d’être blanc et francophone, mais force est d’admettre que, depuis les années 1960, nos cinéastes ont réservé une place, parfois discrète ou accessoire, à la figure de l’étranger. Depuis quelques années, l’Autre a quitté son état de figurant et s’est amené à l’avant-plan. C’est ainsi qu’on a notamment pu faire la connaissance d’un chaleureux enseignant algérien, Bachir Lazhar (Fellag), dans Monsieur Lazhar, merveilleuse adaptation de la pièce d’Évelyne de la Chenelière par Philippe Falardeau.

Qu’il vienne d’un pays chaud ou tempéré, l’immigrant garde un souvenir impérissable de son premier hiver en sol québécois, avec sa blancheur immaculée, son froid saisissant et son spectaculaire ballet de déneigeuses. « Montréal la slotche. C’est blanc, gris et jaune pipi de chien », balance Alice (Sophie Nélisse) à monsieur Lazhar qui lui parle d’Alger la blanche.

L’hiver que traversent monsieur Lazhar et ses élèves en est un de deuil. De fait, l’homme est hanté par de douloureux souvenirs tandis que les enfants, surtout Simon (Émilien Néron), pétri de remords et de culpabilité, se remettent du suicide de leur enseignante. Malgré ses rigueurs, l’hiver apporte réconfort à monsieur Lazhar. Sa consoeur (Brigitte Poupart) ne tente-t-elle pas un rapprochement en ajustant l’écharpe de Bachir, encore mal adapté au froid ? Le printemps venu, l’enseignant suit les conseils de la psychologue de l’école (Nico Lagarde) et ajoute de la couleur à la blancheur des murs. Après le dur cycle d’hiver, le printemps se fait la saison du pardon et des réconciliations.

L’hiver de force



Dans Diego Star de Frédérick Pelletier, l’Ivoirien Traoré (Issaka Sawadogo) a droit à tout un choc culturel et thermique en débarquant à Lévis au coeur de l’hiver. Accusé à tort d’avoir provoqué la panne du cargo russe où il est mécanicien, l’homme doit prolonger son séjour sur le territoire enneigé. Il sera alors hébergé chez une mère de famille monoparentale blanche et glaciale comme l’hiver, Fanny (Chloé Bourgeois).

D’une beauté hivernale hypnotique, ce drame social de Pelletier dépeint avec force l’hostilité à laquelle peut se buter l’immigrant à son arrivée. Elle-même terrassée par la blanche saison, Chloé se montre distante à l’endroit de Traoré. Tous deux prisonniers d’un hiver qui leur paraît interminable, ils créeront pourtant des liens, allant jusqu’à former une petite famille, Traoré faisant figure de père pour la jeune femme à qui la vie n’a pas fait de cadeau.

D’un hiver à l’autre

« Il neige, puis ça fond. Et puis, il neige à nouveau », répond le psychologue d’origine haïtienne (Fayolle Jean) à son patient Atilla (Émile Schneider), Turc adopté par un couple québécois (Julie Deslauriers et Roy Dupuis), lorsque celui-ci lui demande comment on fait pour oublier. Traumatisé par le sort tragique de ses parents biologiques, le héros de Là où Atilla passe… d’Onur Karaman (La ferme des humains) traverse les saisons sans appétit pour la vie. Sa mère adoptive ayant fui le domicile conjugal pour quelque temps, Atilla s’enfonce de plus en plus dans son marasme alors qu’arrive l’hiver. Pourtant, il n’aura pas besoin d’attendre le printemps, saison des amours, pour tomber amoureux d’une étudiante turque (Dilan Gwyn). Du coup, il fera la paix avec ses origines et avec sa culture.

Photo: K-Films Amérique

Dans Montréal la blanche, d’après la pièce de Bachir Bensaddek, un chauffeur de taxi (Rabah Aït Ouyahia, découvert dans L’ange de goudron de Denis Chouinard en 2001) et une ex-chanteuse (Karina Aktouf), tous deux d’origine algérienne, sillonnent les rues de la métropole le 24 décembre. Porté par des chansons de Noël revisitées par des musiciens arabes, ce premier long métrage de Bensaddek oppose aux images texturées d’une ville assiégée par le clinquant des lumières de Noël les images brûlantes d’une Algérie à feu et à sang. Réunis dans la voiture de taxi surchauffée, l’homme et la femme n’auront d’autre choix que de faire la paix avec leur douloureux passer et d’embrasser l’avenir plus clément que leur promet leur terre d’accueil, malgré son climat par moments polaire.

L’hiver qui nous unit

Alors que plusieurs cinéastes ont croqué l’hiver en ville, Louis Bélanger a posé sa caméra en région pour raconter la rencontre improbable entre un acteur de théâtre (Alexis Martin) et un cultivateur de cannabis (Gilles Renaud) dans Les mauvaises herbes. Mieux encore, il a salué la diversité culturelle qu’on y retrouve. C’est donc dans quelques arpents de neige qu’apparaît sa frondeuse héroïne d’origine chilienne Francesca (Emmanuelle Lussier-Martinez).

« Le Québec change, confiait Alexis Martin, coscénariste du film, en mars dernier. Je trouve important que les jeunes des communautés culturelles puissent se reconnaître dans notre cinéma. Je voulais montrer qu’ils sont aussi québécois que nous. Francesca parle la même langue et a les mêmes référents que nous. Je trouvais important que, dans le tissu culturel, ça devienne presque banal. »