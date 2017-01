Le Front national égratigné au cinéma français

Avant même sa sortie, un film intitulé Chez nous suscite la controverse en France. Chronique politique réalisée par le Belge Lucas Belvaux, auteur notamment de La raison du plus faible et de 38 témoins, Chez nous s’attarde au parcours d’une jeune infirmière de Pas-de-Calais (Émilie Dequenne ; Rosetta) qui accepte de se présenter sous la bannière du Bloc patriotique, un parti extrémiste fictif dans lequel d’aucuns ont reconnu une version à peine maquillée du Front national. Catherine Jacob (Tatie Danielle, La première fois que j’ai eu 20 ans), qui incarne Agnès Dorgelle, la présidente du BP, porte une coupe de cheveux et des vêtements qui rappellent ceux de Marine Le Pen, présidente du FN. Par la voix de son vice-président Florian Philippot, le parti a dénoncé le film, le jugeant « absolument inadmissible », et ce, des semaines avant sa sortie, prévue le 22 février.