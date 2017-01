Simulacre dramaturgique pour une pionnière de la danse moderne

À présent connue principalement du milieu de la danse, Loïe Fuller fut pourtant, en son temps, l’une des plus grandes vedettes de la scène européenne. Américaine à Paris, Fuller s’y réinventa et, ce faisant, révolutionna le 6e art. Le drame biographique La danseuse revient sur la vie peu banale de cette pionnière passionnée.

D’emblée, la photographe de mode et réalisatrice Stéphanie Di Giusto déstabilise en démarrant son récit non pas aux Folies Bergères, où Loïe Fuller connut la gloire, mais dans l’Ouest américain sauvage où, aux côtés de son père alcoolique, elle se rêvait actrice. Le lyrisme boueux des images rappelle McCabe and Mrs Miller, de Robert Altman, et on attend le meilleur.

À cet égard, la facture du film est tout bonnement magnifique, alors que Di Giusto enchaîne une série de tableaux savamment composés et photographiés, tantôt unis les uns aux autres par des travelings gracieux, tantôt isolés ou placés en exergue dans la mémoire au détour d’un fondu au noir.

À l’aube de la gloire

Après l’assassinat de son père, Loïe vécut un moment auprès de sa mère dans un établissement religieux de New York. C’est sur les planches, dans le rôle muet d’une patiente sous hypnose, qu’elle créa l’ébauche de la danse des voiles qui allait faire sa renommée. Drapée de blanc, ses bras prolongés par des tiges de bois, elle se mit à dessiner avec le mouvement, l’étoffe et la lumière une succession de formes évoquant un papillon, une fleur… Le public fut subjugué.

Devant l’écran, on l’est également, d’autant que Soko, vue dans À l’origine, est magnétique dans le rôle-titre.

Installée en France, Loïe Fuller perfectionna sa technique et peaufina l’apport des éclairages, décrochant plusieurs brevets au passage (Pierre et Marie Curie comptaient parmi ses admirateurs). L’une des artistes les mieux rémunérés d’Europe, elle ouvrit une école de danse où se pointa un jour une certaine Isadora Duncan (Lily-Rose Depp, un mauvais choix de casting), qui, éventuellement, l’éclipsa.

Arrivant environ au mitan, cette dernière, présentée comme une antagoniste, représente un point de bascule narratif. Jusque-là singulier et envoûtant, à l’instar de sa protagoniste, le film se meut en une variation assez convenue de l’archétypal Ève (Joseph L. Mankiewicz, 1950) où une actrice mûre est supplantée par une jeune intrigante dont elle s’était fait le mentor. Toute la seconde moitié est consacrée à la déchéance — relative dans les faits — de Fuller, qui vit lui échapper son statut d’avant-gardiste.

Injustifiable omission

On est également déçu par le traitement réservé à la sexualité de l’héroïne, ouvertement lesbienne — elle vécut en couple avec Gabrielle Bloch jusqu’à sa mort, en 1928. Dans son scénario, Di Giusto préfère, inexplicablement, inventer une relation amoureuse avec un certain Louis, une figure masculine entièrement fictive. Gaspard Ulliel (Juste la fin du monde) confère un certain panache à ce personnage mal esquissé d’héritier pâle et souffreteux.

Bloch est présente dans l’histoire, mais reléguée au rang d’assistante de Fuller. Excellente dans le rôle, Mélanie Thierry (Le règne de la beauté) parvient, au détour d’un regard, d’un silence, à suggérer de manière fugitive un désir que, d’évidence, la cinéaste n’a pas souhaité mettre en scène. Un chaste baiser entre Fuller et Duncan tient lieu d’unique allusion saphique.

Dans ce contexte révisionniste, l’épisode apparaît plus titillant que pertinent.

Pas une première

Pour le compte, on pense un peu au film Le jeu de l’imitation, de Morten Tyldum, qui louvoyait quant à l’homosexualité d’Alan Turing, héros déchu de la Deuxième Guerre mondiale. Le sujet serait-il donc redevenu tabou ?

Quoi qu’il en soit, il est dommage qu’en ramenant à l’avant-scène une pionnière aussi fascinante que Loïe Fuller, Stéphanie Di Giustos ait choisi de coller à sa vie professionnelle, mais de gommer sa vie privée.

Pour l’anecdote, la cinéaste a justifié sa décision en déclarant : « J’avais besoin d’une présence masculine dans ce film peuplé de femmes. »

Misère…

Aussi beau à regarder soit-il, son film aurait été mieux servi par davantage de fidélité, le simulacre dramaturgique qu’elle a privilégié n’étant, en l’occurrence, pas des plus inspirés.