De l’audace, un peu de rétro, des documentaires puissants, beaucoup de suites, quelques fantômes, des extraterrestres et des anges exterminateurs. Nos critiques (Odile Tremblay, François Lévesque, André Lavoie et Manon Dumais) survolent en seize escales une cuvée boulimique et roborative sur la planète cinéma.