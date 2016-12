Émile Gaudreault à la conquête de la France avec le «remake» de «De père en flic»

En décembre 2009, alors qu’il présentait De père en flic à l’événement Cinéma du Québec à Paris devant 400 spectateurs, Émile Gaudreault a compris tout le potentiel universel de cette comédie policière. Mettant en vedette Michel Côté et Louis-José Houde, De père en flic, qui avait rapporté 10,5 millions de dollars au box-office, n’a toutefois pas pris l’affiche en France.

Le réalisateur n’a donc pas hésité quand s’est présentée l’occasion d’en faire le remake français : « J’aime le film original, mais j’avais envie d’aller plus loin pour le remake. Je trouvais qu’il y avait de la place pour ça et, en plus, j’adore la réécriture. »

Pour les besoins de la version française du scénario qu’il avait écrit avec Ian Lauzon, Émile Gaudreault a travaillé dès 2012 avec Guy Laurent et Philippe de Chauveron, qui au cours du processus ont aussi écrit la comédie Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, sortie en 2014. Tandis que les deux scénaristes français se chargeaient d’adapter le langage et les expressions, Gaudreault devait sans cesse les convaincre de son sérieux. À force de le côtoyer, le tandem a reconnu le perfectionnisme du réalisateur québécois, et la confiance s’est installée entre eux.

Une femme parmi les loups

Le récit de Père fils thérapie ! diffère assez peu de l’orignal. Dans les rôles du père et du fils, on retrouve Richard Berry et l’humoriste montant Waly Dia : « Le rôle du fils n’était pas écrit pour un métis, mais Waly a été le meilleur en audition. Je craignais qu’on ait plus pitié de lui lorsque son père est chien avec lui, puis j’ai compris que le fait qu’il est métis ajoutait une émotion intéressante. Waly est complètement différent de Louis-José comme Richard l’est de Michel. C’est comme un même squelette avec de la nouvelle chair. »

À couteaux tirés, les deux policiers devront infiltrer une thérapie père-fils dans les gorges du Verdon afin de convaincre un avocat (Jacques Gamblin) de témoigner contre son client. Or, ce dernier en a déjà beaucoup sur les bras avec son fils suicidaire (Baptiste Lorber). Jusqu’ici, on est en terrain connu…

« Les rapports père-fils, c’est assez universel, reconnaît Émile Gaudreault. Comme je ne connaissais rien à la police française, j’ai laissé Guy et Philippe s’en occuper. On a d’ailleurs réduit cette section-là afin de se concentrer sur l’essentiel. Lors des auditions pour le fils de l’avocat, j’ai remarqué que c’était difficile pour les fils de dire à leur père ce qu’ils leur reprochaient. Les Français ont un plus grand respect du père que nous, au Québec. »

Dans la version originale, Robin Aubert incarnait le thérapeute. Or, dans la nouvelle mouture, c’est à Julie Ferrier, qui formait un amusant tandem avec François Damiens dans L’arnacoeur, qu’est revenu ce rôle. N’est-ce pas risqué d’envoyer une femme dans la nature sauvage en compagnie d’une meute d’hommes sur les dents ?

« Au début, je n’étais pas convaincu, révèle le réalisateur. C’est TF1 qui voulait une plus grande présence féminine dans mon histoire. Je n’étais pas sûr parce que le personnage masculin apportait une certaine énergie. Puis, on m’a parlé de cette actrice-là ; j’ai regardé ses sketches et je l’ai trouvée géniale. C’est une actrice habituée de travailler avec des humoristes, c’était encore plus génial. Comme quoi, il faut se laisser aller à ce qu’on nous offre. J’en ai alors profité pour allonger son personnage. »

Présence québécoise

Alors que l’on retrouve le directeur photo Ronald Plante et le compositeur FM Le Sieur au générique, on reconnaît parmi les patients de la thérapie des tandems père-fils formés par Patrice Coquereau et Charles-Alexandre Dubé ainsi que par Manuel Tadros et Rachid Badouri. « Ils ont si bien travaillé leur accent avant le tournage que les techniciens croyaient qu’ils étaient Français. »

Si les acteurs québécois ont eu à gommer leur accent, il n’était pas question pour Émile Gaudreault de sacrifier un tant soit peu le thème central du film. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard, tandis que le projet français prenait du retard, qu’il a écrit en parallèle la suite de De père en flic. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’était de tourner les deux films en à peine un an d’écart. Si Père fils thérapie !, qui a pris l’affiche en France le 28 décembre, obtient du succès, il n’est pas impossible qu’on en tourne la suite.

« C’est un sujet qui me touche, les relations père-fils. Le désir d’être reconnu par les parents est aussi fort, sinon plus qu’ici. Le besoin de dire les choses qui ne sont pas dites et qui teintent tout est aussi présent. C’est parce qu’il a cette universalité-là que je voulais que le film continue à se promener. Je voulais être impliqué dans ce projet parce que je ne voulais pas qu’il perde cet aspect. Quand j’ai lu le scénario de la version américaine, qui est sur la glace, j’ai réalisé qu’on n’avait pas compris ce qui portait cette comédie. Ce désir d’être reconnu transcende toutes les cultures ; toutes les racines de cette comédie sont dans cette émotion. C’est pour ça que je voulais protéger cette histoire-là », conclut Émile Gaudreault.