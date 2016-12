Partie pour une galaxie lointaine

Avec le décès prématuré de Carrie Fisher, c’est la plus iconoclaste de ses enfants terribles que perd l’industrie cinématographique américaine.

L’actrice de 60 ans venait de compléter le tournage du huitième volet de Star Wars lorsqu’une crise cardiaque la foudroya en plein vol entre Londres et Los Angeles, le 23 décembre. Critique, son état s’était stabilisé avant de se détériorer de nouveau. Elle est finalement décédée mardi matin.

Fille de la vedette de comédie musicale Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher, Carrie Fisher naquit dans la royauté hollywoodienne. Un statut que cimenta son rôle de la princesse Leia dans la saga Star Wars. Or, comme elle se plut à l’écrire et à le raconter sur scène, sa vie ne fut pas un conte de fées pour autant.

Carrie Fisher vint au monde à Beverly Hills en 1956 alors que ses parents formaient l’un des couples de célébrités les plus en vue de la planète. Elle s’habitua dès son plus jeune âge, autant que faire se peut, à composer avec les aléas de la gloire de ses parents, qui divorcèrent alors qu’elle n’avait que deux ans. L’affaire fit grand bruit, Eddie Fisher ayant quitté Debbie Reynolds pour une autre star : Elizabeth Taylor.

Photo: Jerry Mosey Associated Press

Douée pour le jeu et le chant elle aussi (voir la scène de l’audition dans Hannah et ses soeurs, de Woody Allen), Carrie Fisher fit ses débuts sur Broadway en 1973 en donnant la réplique à sa mère dans la comédie musicale Irene. Après un petit rôle dans Shampoo, de Hal Ashby, elle partit pour Londres, où elle étudia l’art dramatique et la diction. De retour en Californie, elle devait entrer au collège Sarah Lawrence lorsqu’elle décrocha le premier rôle féminin dans un film de science-fiction dont on ne savait alors pas grand-chose, sinon qu’il se déroulerait « dans une galaxie lointaine… très lointaine… »

Carrie Fisher n’avait que 20 ans lorsque le succès sans précédent de Star Wars la propulsa sous les feux de la rampe.

Entre deux cures

Photo: George Brich Archives Associated Press

Après Star Wars vint la suite, L’Empire contre-attaque, puis une cure de désintoxication. Mais voilà, lorsque le créateur de Star Wars, George Lucas, lui fit parvenir le croquis d’un bikini de métal (devenu notoire) qu’elle devrait porter au début du troisième volet, Le retour du Jedi, Carrie Fisher décida de recommencer à consommer de la cocaïne afin de perdre le poids pris durant sa cure.

Sobre depuis le milieu des années 1980, elle a souvent relaté cette anecdote, et de nombreuses autres, en y mettant chaque fois beaucoup d’autodérision.

C’est que ses déboires, elle décida d’en faire des outils de résilience. Ainsi écrivit-elle plusieurs romans aux accents autobiographiques dont le premier, Bons baisers d’Hollywood, fut adapté en 1990 par Mike Nichols, qui lui demanda d’écrire le scénario.

Dans le film, Meryl Streep et Shirley MacLaine jouent des versions à peine déguisées de Carrie Fisher et Debbie Reynolds — hormis ses problèmes de dépendance, Carrie Fisher s’inspira énormément de sa relation conflictuelle avec sa mère. À propos d’elles deux, elle fait d’ailleurs dire à son héroïne : « Nous sommes conçues pour la vie publique plus que pour la vie privée. » Une dichotomie contre laquelle Carrie Fisher se battit longtemps.

C’est toutefois une autre réplique de son alter ego qui en dit le plus long sur elle, de l’aveu de la principale intéressée : « Je pense parfois à ma vie, et je vois tout ce qu’elle a de bon. Je pense à ma vie, mais je n’arrive pas à la sentir. »

Bons baisers d’Hollywood signala Carrie Fisher comme scénariste, elle qui effectuait en l’occurrence un retour professionnel juste après sa performance drolatique de meilleure amie accro aux hommes mariés dans Quand Harry rencontre Sally.

Photo: 20th Century Fox Film Corporation / Associated Press

L’écriture d’abord

S’ensuivirent quelques rôles de composition tablant sur son sens de la repartie. Vint la quarantaine et, avec elle, cette injustice que connaissent trop d’actrices : l’oubli. Carrie Fisher n’en écrivit que davantage.

À terme, c’est un peu comme si le succès de ses ouvrages, dans lesquels elle se décrivait par la bande en termes peu flatteurs et dans des situations volontiers gênantes, l’avait incitée à être elle-même non plus juste dans sa « vie privée », mais aussi dans sa « vie publique » : fin de la dichotomie et du combat intérieur.

Connue pour dire le fond de sa pensée en usant d’un vocabulaire souvent imagé, elle devint une oratrice courue pour les « bien-cuits » de célébrités. Dans la même veine cinglante, son spectacle solo Wishful Drinking, où elle commentait son parcours accidenté, remporta un vif succès et fut immortalisé par HBO, en 2010. Elle y précisait notamment vouloir qu’on inscrive sur sa tombe : « Carrie Fisher est morte au clair de lune, étranglée par sa propre brassière. »

Au cinéma et à la télévision, ses apparitions se firent fugitives mais mémorables. Dans La carte des étoiles, sa satire horrifique d’Hollywood justement, ce n’est pas pour rien que David Cronenberg lui fit jouer son propre rôle, celle par qui la mort entre chez l’actrice aux abois incarnée par Julianne Moore : très associée à l’idée d’Hollywood comme miroir aux alouettes, Carrie Fisher était devenue, de déchéances en renaissances successives, une espèce de mythe vivant.

Un dernier retour

En 2012, le rachat par Disney de l’univers Star Wars, qui comptait alors six films, donna lieu à maintes rumeurs, la plus persistante voulant que le studio entendait produire une suite qui ramènerait les personnages des premiers films.

Sorti en 2015, Star Wars : le réveil de la Force rapporta 2,1 milliards de dollars américains. Remarquée, quoique trop brève, Carrie Fisher y reprit son rôle de Leia, devenue générale Leia, tenante de la Force, chef de l’Alliance rebelle, et ennemie jurée du vil Empire galactique, tenant du côté obscur de la Force.

À la suite de l’annonce de sa mort, mardi, le grand patron de Disney, Bob Iger, a déclaré : « Carrie Fisher était un être à part, un réel personnage qui partageait avec nous son talent et sa vérité, et qui le faisait avec sa vivacité et son irrévérence coutumière. Des millions de personnes sont tombées amoureuses de son indomptable princesse Leia ; elle aura toujours une place spéciale dans le coeur des fans de Star Wars ainsi que dans celui de ceux parmi nous qui ont été assez chanceux pour la connaître personnellement. »

Un ami de longue date, le réalisateur Steven Spielberg, a pour sa part écrit : « J’ai toujours été en admiration devant Carrie. Ses observations sur le monde me faisaient rire et me coupaient le souffle en même temps. Elle n’avait pas besoin de la Force. Elle était une force de la nature. »