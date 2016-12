Justin Trudeau et des acteurs canadiens rendent hommage à Carrie Fisher

Le premier ministre Justin Trudeau et les acteurs canadiens Dan Aykroyd et William Shatner ont rendu hommage mardi à Carrie Fisher, devenue célèbre pour avoir incarné la princesse Leia dans Star Wars.

M. Trudeau, un grand admirateur de la saga, a salué la mémoire de l’actrice américaine. Sur Twitter, il a écrit : « Nous ne t’oublierons jamais, Carrie. Que la force soit toujours avec vous. »

Au cours des deux dernières années, le premier ministre a invité de jeunes patients du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à se joindre à lui pour des projections privées du Réveil de la Force et de Rogue One.

À l’Halloween 2015, il avait été photographié avec sa famille, déguisé en Han Solo, tandis que sa femme, Sophie Grégoire, était déguisée en princesse Leia.

Carrie Fisher s’est éteinte mardi, à l’âge de 60 ans, quatre jours après avoir éprouvé un malaise dans un vol entre Londres et Los Angeles. Certains médias rapportent qu’elle a succombé à une crise cardiaque.

Dan Aykroyd, qui a été brièvement fiancé à l’actrice en 1980, l’a appelée sa « belle, brillante, amusante, sage, gentille et généreuse soeur Blues » sur Twitter.

"Our beautiful brilliant funny wise kind and generous Blues Sister -so ironic - Xmas was Carrie's favorite thing next to babies."

« Tellement ironique. Noël était ce que Carrie préférait après les bébés », a dit l’acteur canadien au sujet de sa covedette dans Blues Brothers.

William Shatner, qui a incarné le capitaine Kirk dans Star Trek, a aussi présenté ses condoléances sur Twitter.

« Je suis profondément attristé d’apprendre la mort de Carrie Fisher. Je m’ennuierai de notre badinage. Un talent et une lumière merveilleux se sont éteints. »

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished.