Carrie Fisher est dans un «état stable»

L’actrice américaine Carrie Fisher, victime d’une violente attaque cardiaque vendredi, se trouvait dimanche dans un « état stable », selon sa mère, l’actrice Debbie Reynolds.« Carrie est dans un état stable. S’il y a du changement, nous vous en ferons part », a tweeté l’actrice de 84 ans, rendue célèbre par son rôle dans la comédie musicale « Chantons sous la pluie ».Les messages de soutien à l’interprète de la Princesse Leia dans la saga Star Wars ont continué d’affluer dimanche, notamment venant de celui qui incarne son frère jumeau Luke Skywalker dans ces aventures intergalactiques, l’acteur Mark Hamill.Il a souhaité de bonnes fêtes à ces abonnés sur Twitter, « en particulier à ma Super Cool Sœur de l’Espace @Carrie Fisher », ajoutant le mot-clé #XmasPrincessPleaseComeHome (princesse de Noël revient à la maison s’il-te-plaît).Un peu plus tard, il a tweeté plusieurs photos dont une de l’actrice extraite du premier Star Wars sorti en 1977 avec la phrase « Tout ce que je veux pour Noël, c’est que la Force soit forte avec Carrie », et plusieurs anciennes ou récentes d’eux ensemble.Carrie Fisher, 60 ans, voyageait vendredi à bord d’un avion reliant Londres à Los Angeles lorsqu’elle a cessé de respirer, 15 minutes avant l’atterrissage, selon des témoins.Il aura fallu plusieurs minutes de réanimation intensive pour la ramener à la vie, avant son transfert aux urgences du centre hospitalier universitaire de UCLA.Son frère, Todd Fisher, a annoncé vendredi en fin de journée qu’elle était sortie du service des urgences et se trouvait désormais en soins intensifs.Carrie Fisher est devenue une vedette planétaire à 20 ans grâce au rôle de Leia. Un personnage qu’elle a retrouvé pour le prochain opus de la saga, « Épisode VIII », qui doit sortir dans un an.