Émond, Robichaud et Dolan à Palm Springs

Pas moins de sept films canadiens, dont quatre réalisés par des cinéastes basés à Montréal, ont été sélectionnés par le Festival international du film de Palm Springs, qui se déroulera du 5 au 16 janvier. Il s’agit de Nelly, d’Anne Émond ; de Pays, de Chloé Robichaud ; de Juste la fin du monde, de Xavier Dolan (une coproduction Canada-France) ; de Gun Runners, d’Anjali Nayar ; de Koneline : our land beautiful, de Nettie Wild ; de Maliglutit, de Zacharias Kunuk ; de X Quinientos, de Juan Andrés Arango (une coproduction Canada-Colombie-Mexique). Michael Lerman, directeur artistique du festival, a salué « le retour de maîtres cinéastes comme Zacharias Kunuk et l’ascension de talents émergents comme Chloé Robichaud. Et avec un film de Xavier Dolan présélectionné pour un Oscar, voilà une preuve de plus que l’industrie cinématographique canadienne est l’une des plus dynamiques au monde. »