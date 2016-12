Au revoir les enfants

Bon sang ne saurait mentir, selon l’expression consacrée. Lola Doillon (Et toi, t’es sur qui ?) porte le nom de famille d’un cinéaste pas seulement abonné aux profondes contorsions psychologiques ; avec les acteurs en bas âge, Jacques Doillon (Un sac de billes, Ponette) a depuis toujours affiché un grand doigté, doigté qu’il a visiblement su transmettre à sa fille.

C’est d’ailleurs la première chose admirable dans Le voyage de Fanny, adaptation d’une portion des mémoires de Fanny Ben Ami, elle qui fut forcée de prendre la tête d’un groupe d’enfants juifs pour échapper aux policiers de la France occupée et aux nazis. Elle-même n’avait alors que 12 ans, deux petites soeurs à rassurer et une tête dure qui lui rendra plus d’une fois service.

Autre contraste saisissant : la beauté des lieux autour de ces gamins que des parents meurtris ont confiés à de bonnes âmes charitables pour les éloigner des horreurs de la guerre et des longues griffes de l’ennemi. Les Alpes majestueuses et les forêts luxuriantes, ces exilés de l’intérieur les ratissent souvent au pas de course, malgré la faim, la fatigue, et l’abandon progressif de la naïveté des tendres années. C’est ainsi que la fable Le loup et l’agneau, d’abord présentée sous forme de spectacle de marionnettes, devient la métaphore, un peu lourde, de ce danger omniprésent et de la nécessité impérieuse de serrer les rangs devant ce « monstre » que cette bande a bien du mal à nommer, à identifier. Les adultes, absents, peu loquaces, certains téméraires (dont l’excellente Cécile de France en ange gardien qui en impose le temps de quelques scènes), d’autres trouillards, apparaissent souvent paralysés par la peur, exprimant ainsi la lourdeur étouffante du régime de Vichy.

Le caractère champêtre, lumineux et candide du Voyage de Fanny constitue sa meilleure carte pour se démarquer des nombreux films explorant cette période, riche il est vrai en épisodes rocambolesques. Celui que Lola Doillon choisit de raconter s’articule en deux temps, ceux de l’insouciance et de la survivance. Elle se plaît à égrener des instants fugaces où l’enfance reprend tous ses droits : dans une classe où ils sont prisonniers (on sort les carnets et le globe terrestre), au milieu d’un ruisseau pour étancher la soif et leur goût des pitreries, ou dans une cabane en ruine que l’imagination transforme en résidence somptueuse.

La véritable bataille remportée par Doillon est celle de la justesse et de la cohérence dans cette distribution largement dominée par des enfants, souvent trop petits pour revendiquer une quelconque expérience devant la caméra. Ils traversent l’écran avec aisance et désinvolture, résultat d’un travail méticuleux d’une cinéaste capable de parler leur langage et de leur faire comprendre la gravité cachée derrière leur longue cavalcade dans les montagnes. Quant à Léonie Souchaud, elle a su s’approprier le courage improvisé de Fanny et insuffler aux autres cette authenticité jamais appuyée, donnant à ce périlleux voyage son parfum d’humanité.